Ni acoso ni vulneración de derechos: la Justicia aclara cuándo puedes irte con indemnización de tu trabajo

Un trabajador en España puede abandonar su empresa cobrando una indemnización si esta incumple de forma grave sus obligaciones laborales. Eso es lo que regula el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores.

En este caso, una empleada que llevaba años en una empresa de servicios de lavandería vivió una situación laboral complicada. Primero fue despedida, pero el juzgado declaró ese despido nulo, por lo que la empresa tuvo que readmitirla y compensarla económicamente. Sin embargo, tras su reincorporación, los problemas continuaron: la compañía no le entregaba correctamente las nóminas, algo que estaba obligada a hacer.

Ante esa situación repetida de incumplimiento, la trabajadora decidió solicitar la extinción de su contrato de forma voluntaria, pero con derecho a indemnización, como si se tratara de un despido improcedente. El tribunal le dio la razón en este punto y reconoció su derecho a cobrar unos 7.276,50 euros.

Sin embargo, la empleada también reclamaba una indemnización mucho mayor, alegando que había sufrido una vulneración de sus derechos fundamentales, incluyendo posibles situaciones de acoso laboral y falta de adaptación de su puesto tras problemas de salud.

En este punto, la justicia no le dio la razón. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia concluyó que no había pruebas suficientes para hablar de acoso ni de una lesión de derechos fundamentales. Según la sentencia, la empresa sí conocía sus limitaciones médicas y no se demostró que le asignara tareas incompatibles con su estado.

Además, el tribunal consideró que el hecho de haber sufrido un despido nulo en el pasado no implicaba automáticamente que existiera una vulneración actual de derechos. También se valoró que la empresa había intentado corregir ciertas condiciones de trabajo, lo que alejaba la idea de un comportamiento hostil sistemático.

Por tanto, la justicia reconoce que una empresa puede obligar indirectamente a un trabajador a marcharse si incumple sus obligaciones básicas, como no entregar correctamente las nóminas, pero para obtener una indemnización extra por daños morales o vulneración de derechos es necesario demostrar pruebas claras y contundentes.

Además, esta salida del trabajo se considera una situación legal de desempleo, por lo que la trabajadora puede acceder a la prestación por paro si cumple los requisitos establecidos.