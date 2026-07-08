TRABAJO
Abogados y expertos en Seguridad Social coinciden: "Si eres autónomo, el alta médica no siempre significa que tengas que volver a trabajar"
Una lesión puede impedir a un fontanero desempeñar su trabajo, mientras que otra persona con la misma dolencia puede seguir ejerciendo su actividad
Recibir el alta médica se suele interpretar como el final de una baja laboral, pero no siempre es así. En el caso de los trabajadores autónomos, la situación no siempre es tan sencilla.
Aunque el Insituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) considere que una persona puede reincorporarse a su actividad, eso no significa necesariamente que esté en condiciones reales de hacerlo.
Así lo explican diferentes abogados especializados en derecho laboral y Seguridad Social, quienes recuerdan que los autónomos no cuentan con las mismas herramientas que un trabajador por cuenta ajena.
Y es que los autónomos no tienen una empresa que pueda adaptarles el puesto de trabajo, ofrecerles tareas más ligeras o facilitar una reincorporación progresiva.
El abogado laboralista Pablo Ródenas insiste en que, si el problema de salud persiste, lo más importante es no dar por hecho que la única opción es volver a trabajar. Antes de tomar cualquier decisión, recomienda acudir nuevamente al médico para valorar si existe una nueva incapacidad temporal relacionada con otra patología o si es necesario seguir estudiando la evolución del paciente.
También aconseja guardar todos los informes médicos, pruebas diagnósticas y documentos que acrediten cómo afecta la enfermedad al desarrollo de la actividad profesional. Esa información puede ser determinante si más adelante se solicita una incapacidad permanente o una revisión de la situación.
Y es que no todas las profesiones exigen lo mismo. Una lesión puede impedir a un fontanero desempeñar su trabajo, mientras que otra persona con la misma dolencia podría seguir ejerciendo una actividad de oficina. Por eso, los especialistas insisten en que cada caso debe analizarse de forma individual.
El mensaje que lanzan los expertos es claro: recibir el alta médica no siempre significa estar preparado para volver al trabajo. Si las limitaciones continúan, existen mecanismos para revisar la situación y estudiar otras alternativas antes de poner en riesgo la salud o la continuidad de la actividad profesional.
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