El abogado laboralista Miguel Benito alerta a quienes acuden al Tribunal Médico: “Utilizan preguntas trampa para intentar justificar una denegación”

Obtener una pensión de Incapacidad Permanente implica superar la evaluación del Tribunal Médico, un proceso en el que no solo cuentan los informes y las pruebas clínicas. Durante la entrevista, los especialistas del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) realizan una serie de preguntas destinadas a conocer el impacto real de la dolencia en la vida diaria y laboral del solicitante.

Según explica el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo, conocido en redes sociales como @empleadoinformado, algunas de estas cuestiones pueden parecer rutinarias, pero su respuesta puede resultar determinante para la resolución final del expediente.

Este experto avisa a quienes acuden al Tribunal Médico

El experto sostiene que el acceso a la incapacidad permanente en España sigue criterios muy restrictivos, lo que provoca que muchos solicitantes afronten entrevistas en las que cada detalle es analizado para valorar si cumplen los requisitos exigidos por la Seguridad Social y qué grado de incapacidad les corresponde.

Aunque muchas personas creen que el Tribunal Médico es quien toma la decisión definitiva, lo cierto es que su función es únicamente evaluadora. Este equipo, integrado por varios especialistas y dependiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), analiza cada caso y emite un informe que sirve de base para el proceso.

Miguel Benito, abogado laboralista 2 / SPORT

Sin embargo, la resolución final corresponde a la dirección provincial del INSS, que es la encargada de reconocer o denegar la incapacidad, así como de determinar el grado que corresponde. De ahí que las respuestas y la información aportada durante la valoración resulten tan relevantes para el resultado del expediente.

Benito explica que muchas de las preguntas del Tribunal Médico parecen inofensivas, pero pueden acabar utilizándose para justificar una denegación. Desde el clásico "¿qué tal estás?" hasta cuestiones sobre cómo has llegado a la cita, las tareas del hogar o las ganas de volver a trabajar, cada respuesta sirve para medir tu grado de autonomía.

Por eso, el abogado recomienda responder con precisión y explicar siempre cómo la enfermedad afecta realmente a tu día a día, evitando respuestas automáticas o demasiado optimistas.