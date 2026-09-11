Un abogado explica si puedes desheredar a un hijo que no te habla: "No es una causa legal"

Dejar de hablarse durante años no significa, por sí solo, que un hijo pierda sus derechos sobre la herencia de sus padres. Una relación familiar rota puede estar detrás de la decisión de hacer testamento de una determinada manera, pero la ley establece límites cuando se trata de apartar a un descendiente de la herencia.

Entonces, ¿puede un padre desheredar a un hijo simplemente porque no tiene relación con él? El abogado especializado en herencias David Jiménez aborda esta cuestión en uno de sus vídeos divulgativos y señala la clave: en la mayor parte de España, el hecho de no mantener contacto con un hijo no constituye por sí mismo una causa suficiente para desheredarlo.

La razón está en la legítima, la parte de la herencia que la ley reserva a determinados familiares. Los hijos son herederos forzosos y, salvo que exista una causa de desheredación reconocida legalmente, conservan el derecho a recibir la parte que les corresponde.

Por tanto, una relación inexistente, incluso si se prolonga durante años, no basta automáticamente para eliminar ese derecho.

¿Qué ocurre si la falta de relación causa un daño psicológico?

El escenario puede ser diferente cuando detrás de esa ruptura familiar existe una situación más grave. El Tribunal Supremo ha reconocido que determinados supuestos de maltrato psicológico pueden ser causa suficiente para desheredar a un hijo.

Pero no cualquier conflicto familiar encaja en este supuesto. Que un hijo deje de llamar, no visite a sus padres o mantenga una relación prácticamente inexistente no demuestra, por sí solo, que haya existido maltrato psicológico. Para que la desheredación pueda sostenerse, deben concurrir las circunstancias exigidas por la ley y, cuando exista controversia, será necesario acreditar lo sucedido.

Por eso es importante distinguir entre una familia que ha perdido el contacto y una situación en la que existe un perjuicio psicológico grave para el progenitor. No son necesariamente la misma cosa desde el punto de vista jurídico.

Catalunya tiene una regulación diferente

También hay que tener en cuenta dónde se aplica la herencia. Las reglas no son exactamente las mismas en todo el territorio español y Catalunya dispone de su propia regulación civil en materia sucesoria.

En este territorio, el Código Civil de Catalunya contempla entre las causas de desheredación la "ausencia manifiesta y continuada de relación familiar", siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa.

Esto hace que una misma situación familiar pueda tener consecuencias distintas dependiendo de la legislación aplicable. No basta, por tanto, con trasladar automáticamente las reglas generales del Código Civil a cualquier herencia.

En definitiva, un padre no puede desheredar a un hijo únicamente porque hayan dejado de hablarse, salvo que la legislación aplicable contemple esa circunstancia y se cumplan sus requisitos. Cuando se pretende utilizar una causa de desheredación, esta debe estar prevista legalmente y, si es discutida por el heredero, tendrá que poder acreditarse.

Una ruptura familiar puede durar años, pero el distanciamiento por sí solo no hace desaparecer los derechos que un hijo tiene sobre la herencia de sus padres.