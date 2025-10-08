Hasta 95 euros menos en la nómina: Así te afectará la nueva medida del Gobierno a partir de 2026

Vuelven a bajar los sueldos en España, aunque no de forma directa, sino por culpa de una nueva medida implementada por el Gobierno que tratará de adaptar las nóminas de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Este pago llegará a partir del 1 de enero de 2026, independientemente de los ingresos, aunque variará en función de la nómina de cada uno, por lo que no todo el mundo terminará pagando lo mismo.

El objetivo es el de dar un impulso a un sistema de pensiones que tiene un futuro negro debido a la curva generacional en España, pues en pocos años la cantidad de personas con derecho a pensión por jubilación hará que la cotización de los que están en edad activa sea insuficiente.

El MEI existe desde 2023 pero hasta ahora solamente se aplicaba el 0,8%, pero a partir de 2026 aumentará un 0,1% hasta el 0,9%. La medida, que se espera que esté presente hasta 2032, implica que las empresas deberán abonar el 0,75, mientras que los trabajadores el 0,15.

Cuánto me quitarán, según mi nómina

Los que cobren por encima de la base máxima de cotización, es decir, más de 63.180 euros al mes en 2026, se aplicará la reducción máxima de 94,77 euros anuales, que aparecerán bajo el concepto 'Aportación del empleado a la Seguridad Social'.

El monto a pagar (o dejar de percibir) va bajando a medida que la nómina sea inferior, pues para los que cobran 28.000 euros anuales, deberán pagar cerca de 42 euros.

Esta ha sido una medida ciertamente criticada por un sector de la población, pues a la práctica no aporta ningún tipo de beneficio futuro para el trabajador, pero sí que le supone una ligera pérdida de ingresos en la actualidad.

La función de esta cuota es la de ayudar a mejorar la salud de las arcas públicas del Fondo de Reserva para tener 'ahorros' para el futuro, cuando un gran porcentaje de las personas en España se hagan mayores y puedan surgir determinados problemas financieros por la falta de cotizantes.