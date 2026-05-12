600 euros al mes con una condición: el Gobierno aprueba una ayuda para los propietarios de viviendas vacías

La crisis de la vivienda afecta a millones de españoles. El Gobierno sigue buscando la fórmula para revertir la situación, con fijaciones de precios u otras normativas en las que el arrendatario puede salir perjudicado.

Muchos dueños de inmuebles, preocupados por posibles daños en sus propiedades o por situaciones de ocupación ilegal, optan por mantener sus viviendas vacías o ponerlas directamente a la venta. Buscar una propiedad en una gran zona urbana, se ha convertido en una tarea cada vez más complicada.

Ayudas económicas

Con el objetivo de incrementar la oferta de alquiler, el Ejecutivo pretende ofrecer mayor tranquilidad a los propietarios. La intención es generar confianza para que más personas decidan incorporar sus viviendas al mercado en lugar de mantenerlas cerradas durante largos periodos de tiempo.

Dentro de esta estrategia, el Gobierno ha aprobado una medida que contempla ayudas económicas para quienes cedan viviendas vacías a programas públicos de alquiler social. Tras su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado, se confirmó que los propietarios podrán recibir hasta 600 euros mensuales por cada inmueble incorporado a este sistema.

Estas viviendas deberán destinarse a personas en situación de vulnerabilidad o incluidas en programas de asistencia social gestionados por las administraciones públicas. Además, cada Comunidad Autónoma será la encargada de fijar el precio final del alquiler según las necesidades y características de su territorio.

El Plan Estatal de Vivienda establece en su artículo 75 que los propietarios o entidades titulares de inmuebles podrán acceder a una ayuda económica de hasta 600 euros al mes por cada vivienda cedida. La finalidad de esta iniciativa es incentivar la incorporación de pisos desocupados al parque de vivienda social.

Subvenciones adicionales

La normativa también contempla subvenciones adicionales para realizar mejoras en las viviendas antes de ser alquiladas. Estas ayudas pueden destinarse a trabajos de accesibilidad, habitabilidad o acondicionamiento del inmueble, facilitando que las propiedades cumplan con las condiciones necesarias para su uso residencial.

Noticias relacionadas

En este sentido, el mismo artículo recoge que los propietarios podrán obtener ayudas de hasta 12.000 euros por vivienda para cubrir el coste de las obras. La subvención podría llegar a financiar el 100% de los gastos relacionados con la reforma, incluidos honorarios profesionales e impuestos, siempre que todos los costes estén debidamente justificados.