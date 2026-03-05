Más de 600.000 españoles tienen dos trabajos: el caso de Pepa explica por qué aun así no llegan a fin de mes

El acceso a la independencia económica es uno de los principales desafíos para muchos jóvenes de hoy en día en España. Y me ha sorprendido mucho leer la historia de Pepa, una joven que ha sucumbido al pluriempleo, y que aún así, es incapaz de poder vivir sola.

Pepa tiene tres trabajos diferentes que le permiten llegar a fin de mes, y al mismo tiempo, refleja la realidad de una generación que, pese a trabajar intensamente, sigue teniendo dificultades para emanciparse.

La joven explicó su situación personal en 'Y ahora Sonsoles', el programa emitido a diario en Antena 3. De lunes a viernes, trabaja en el área de recursos humanos, pero su jornada no termina ahí. Los fines de semana es azafata en partidos de fútbol y además ayuda en el negocio familiar de su madre.

Gracias a estos empleos, ingresa unos 1.700 euros mensuales, aunque si es un mes con una mayor cantidad de eventos deportivos, puede alcanzar fácilmente los 2.000 euros. ¿El problema? Asegura que no logra independizarse y sigue viviendo con su madre.

Su caso no es ni mucho menos aislado. Según los datos más recientes, más de 632.000 personas en España tienen un segundo empleo, una cifra que ha alcanzado niveles récord.

Una trabajadora cansada / Sport

Este fenómeno afecta especialmente a trabajadores con rentas bajas, contratos parciales o salarios muy ajustados, que se ven obligados a complementar ingresos para cubrir gastos básicos como el alquiler, el transporte o la alimentación.

El economista Jesús Fernández señala que esta situación responde a cambios estructurales en el mercado laboral: "hay trabajos cualificados que permiten la doble empleabilidad, pero también hay muchas personas que se ven obligadas a tener más de un empleo para mantener cierta estabilidad económica".

A pesar de ello, el pluriempleo tiene consecuencias: desgaste físico y mental que implica compaginar varios trabajos, y desde el punto de vista fiscal es menos favorable, dificultando aún más el ahorro necesario para independizarse definitivamente.