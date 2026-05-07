Hasta 500 euros de multa si tu árbol invade el terreno del vecino: esto es lo que cambia desde mayo

Prepárate porque a partir de mayo vas a tener que controlar más que nunca antes la vegetación de tu vivienda. Y es que según el Código Civil, podría caerte una multa de hasta 500 euros si no cumples con las regulaciones que más de un ayuntamiento quiere endurecer.

Qué dice la normativa sobre árboles y propiedades vecinas

Hay distintas claves a tener en cuenta, pero en primer lugar es necesario controlar los árboles más altos. Estos deben estar plantados a un mínimo de 2 metros respecto a la propiedad del vecino, de lo contrario, podría exigirse la poda o retirada del árbol.

Similar es la situación con los arbustos, setos o árboles bajos: deben estar a un mínimo de 50 centímetros de distancia. Además, si hay ramas que invadan la propiedad del vecino, este también puede exigir que sean podadas.

Y por si te lo preguntabas, también ocurre con las raíces. Es decir, si una raíz invade el terreno del vecino este no solo puede exigir su retirada, sino que además está en el derecho de cortarla desde su propia finca si así lo desea.

Cómo podar los rosales de tu jardín sin dañarlos / sport

Asimismo, en caso de que el propietario del árbol o arbusto no cumpla con sus obligaciones, ya hay ayuntamientos que están contemplando sanciones económicas las cuales podrían alcanzar el valor de hasta 500 euros.

Obviamente eso no implica que todos los ayuntamientos vayan a hacerlo y que la sanción sea la misma en toda España. No obstante, la idea es clara: estas normas ya no quieren quedarse solo en papel.

Dicho esto, estas sanciones pueden en cierta medida ser un paliativo que evite una mayor escalada, pues árboles y setos que causen daños en la propiedad del vecino pueden acabar en reclamaciones judiciales por daños y perjuicios.

Así que ya sabes, si desde hace un tiempo has dejado ese árbol o seto en mal estado y ocupando parte de la vivienda del vecino, es el momento de lidiar con ello. Porque un árbol mal cuidado puede acabar convirtiéndose en un problema legal mucho más serio de lo que parece.