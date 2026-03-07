Hasta 5 años más cotizados sin trabajar: la medida de la Seguridad Social para compensar la maternidad

La maternidad puede tener un impacto directo en la carrera laboral de muchas mujeres. Reducir la jornada, dejar temporalmente el empleo o dedicar varios años al cuidado de los hijos son decisiones frecuentes que, a largo plazo, pueden afectar al número de años cotizados, y por lo tanto, a la futura pensión de jubilación.

Para compensar esta situación, la Seguridad Social contempla un sistema de cotizaciones ficticias que permite sumar tiempo de cotización aunque no se haya trabajado durante determinados periodos relacionados con el nacimiento o cuidado de los hijos.

Cómo funcionan las 'cotizaciones ficticias' en el caso de la maternidad

En total, este mecanismo permite añadir hasta 1.825 días de cotización, lo que equivale a un máximo de cinco años, siempre que se estén cumpliendo los requisitos establecidos.

Consejos para aprovechar al máximo la prestación por maternidad y disfrutar de tu tiempo con tu bebé. / Archivo

En caso de parto, la normativa reconoce 112 días de cotización por cada hijo, incluso si durante ese periodo no se estaba trabajando. Cuando se trata de partos múltiples, se suman 14 días adicionales por cada hijo a partir del segundo.

Además, existe otro beneficio vinculado al cuidado de los menores. La Seguridad Social permite añadir hasta 270 días de cotización por cada hijo cuando se haya producido una interrupción laboral tras el nacimiento o la adopción. Un periodo que se puede situar entre nueve meses antes del nacimiento y hasta seis años después.

Es un derecho que únicamente puede ser utilizado por uno de los progenitores, aunque la prioridad corresponde a la madre salvo que renuncie de forma expresa a él.

Ambas modalidades pueden combinarse, aunque el límite total no puede superar los cinco años de cotización ficticia. Son días que cuentan tanto para cumplir el periodo mínimo exigido para acceder a la jubilación como para mejorar la cuantía final de la pensión que corresponda.