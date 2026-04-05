Con 410 euros de beneficio por vivienda: Rocío detalla su exitosa estrategia en el sector inmobiliario

La crisis de la vivienda en las grandes ciudades ha provocado que muchos españoles pongan encima de la mesa la opción de invertir en inmobiliaria. Comprar pisos y casas, y alquilarlos, es una opción rentable, pero a veces, poco viable por la escasedad de propiedades.

En España, esta crisis está marcada por una severa escasez de oferta y una alta demanda, ha consolidado el mercado inmobiliario como una de las opciones de inversión más atractivas, a pesar de las barreras de entrada.

El caso de Rocío

Una inversora inmobiliaria, Rocío, explicó cómo ha logrado construir su propio modelo de negocio. Desde el inicio dejó clara su mentalidad: “El riesgo para mi es no hacer nada, pero nunca había hecho nada. Empecé con un piso, fue la inversión más difícil, compré en diciembre de 2019 en Zaragoza”, dijo en su trayectoria en el programa “Cómo hacer rent to rent en España (con poco dinero)” del pódcast Libertad Inmobiliaria.

Según cuenta, su estrategia se apoyó desde el principio en el análisis de datos y hojas de cálculo para tomar decisiones informadas. Con el paso del tiempo, su cartera inmobiliaria ha crecido considerablemente. Actualmente gestiona varias propiedades, entre ellas cinco viviendas destinadas al alquiler tradicional y 75 habitaciones enfocadas al subarriendo. Gracias a esta estructura, asegura que obtiene una rentabilidad estable y predecible.

En términos económicos, Rocío afirma que genera un beneficio mínimo de 410 euros por vivienda. Esta cifra, multiplicada por el número de unidades que gestiona, le permite alcanzar ingresos superiores a los de su empleo anterior. “Gano más que en mi trabajo”, señala, destacando la viabilidad de su modelo.

Para poner en marcha cada inmueble, la inversora destina aproximadamente 3.000 euros en acondicionamiento y mobiliario. Su objetivo es ofrecer espacios funcionales desde el primer día. “También hay que acondicionarlos para que, si el inquilino quiere, pueda hacerse una tortilla francesa el primer día”, comenta, subrayando la importancia de la practicidad.

Un negocio rentable

Además, destaca el valor de la visibilidad y el entorno en su actividad. Considera que dar a conocer su trabajo facilita nuevas oportunidades de negocio. “La oportunidad está siempre ahí”, afirma, aunque también reconoce errores en su proceso: “Mi peor error es precipitarme a la hora de llenar una habitación”.

Rocío explica que el modelo rent to rent consiste en alquilar una vivienda a un propietario para posteriormente subarrendar sus habitaciones. En este sentido, plantea una propuesta atractiva para los dueños: “Al propietario puedes pagarle, por ejemplo, un poco más de lo que está pidiendo y decirle que te vas a encargar absolutamente de todo. Se va a olvidar totalmente de que tiene un piso”.

En cuanto al tipo de inmueble que busca, describe un perfil muy concreto. “Mi piso típico y ahora el que más tengo, está en barrio trabajador, con tres habitaciones más salón independiente, que se convierte en la cuarta habitación. Casi todos son sin ascensor, con una reforma básica, tipo lavado de cara”, explica.

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"En un piso típico, como mínimo, me tiene que salir un beneficio de unos 410 euros (invierte unos 3.000 euros por piso)“, dice. Según indica, la inversión inicial se recupera en un plazo de dos a tres meses. “Está súper bien y, además, tiene mucho sentido, porque es el precio de una habitación. Creo que puede ser una vía de entrada para empezar a invertir que tiene mucho sentido, porque al final con muy poquita inversión empiezas a generar ingresos”, concluye.