Ni 200 euros ni 800: la nueva cantidad que Hacienda vigila al retirar dinero del cajero

En 2026, las principales entidades bancarias en España mantienen límites diarios para la retirada de efectivo en cajeros automáticos con el fin de reforzar la seguridad del cliente y prevenir el blanqueo de capitales, operando bajo la supervisión de la Agencia Tributaria.

Hacienda vigila todos los movimientos. La Agencia Tributaria utiliza inteligencia artificial y reportes bancarios obligatorios para vigilar movimientos inusuales o transferencias. A partir de 2026, controlará pagos por Bizum u otros medios si superan los 25.000€ anuales, buscando discrepancias entre el estilo de vida y lo declarado.

Las retiradas de efectivo, bajo control

Estas operaciones pueden quedar registradas o requerir que el cliente se identifique. Además, los bancos tienen la obligación de informar sobre ciertos movimientos sospechosos. Cuando se retiran más de 1.000 euros, la entidad puede pedir datos adicionales o una explicación sobre el origen o destino del dinero. Si la cantidad alcanza los 3.000 euros, la operación suele quedar registrada para una posible revisión.

En cuanto a los límites diarios, estos varían según cada banco. En 2026, las cantidades permitidas suelen situarse entre 1.200 y 3.000 euros al día, dependiendo de la política interna de cada entidad financiera.

Por ejemplo, algunas entidades permiten retirar hasta 3.000 euros diarios, mientras que otras reducen ese máximo a 2.000 euros o incluso a 1.200 euros. Estas diferencias responden a criterios propios de cada banco. No obstante, estos límites no solo dependen de decisiones comerciales. También están relacionados con la seguridad financiera, el control de actividades sospechosas y la protección del cliente ante posibles robos o fraudes.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los cajeros automáticos pueden tener restricciones adicionales. En muchos casos, no permiten retirar grandes cantidades de una sola vez por razones técnicas o de disponibilidad de efectivo.

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En estas situaciones, el usuario puede realizar varias extracciones consecutivas o acudir directamente a una oficina bancaria para retirar el dinero necesario sin tantas limitaciones.