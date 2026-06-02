ECONOMÍA
Ni 200 ni 500 euros: si eres pensionista, tendrás una deducción de hasta 1.300 euros cumpliendo este requisito
Se trata de un matiz fiscal que sigue vigente cuando la persona accede a la jubilación
En los últimos meses se ha criticado mucho la situación de las personas jubiladas desde distintos frentes: los polémicos coeficientes reductores o las dificultades que sufren algunas a la hora de pagar el alquiler.
No obstante, existen ciertas deducciones y normativas fiscales que pueden traducirse en ayudas sustanciales para pensionistas que se encuentren en este tipo de situaciones, y algunas de ellas son bastante desconocidas.
Uno de los mejores ejemplos consiste en una deducción con la que a un pensionista le pueden devolver hasta 1.355 euros al año, eso sí, cumpliendo con un requisito muy concreto de cara a sus circunstancias fiscales.
Esta deducción está vinculada a la compra de la vivienda habitual por parte de la persona: la primera condición es que la adquiriese antes del 1 de enero de 2013 para optar a la ya mencionada devolución.
Sin embargo, existe un segundo requisito todavía más importante: la persona debe tener pagos asociados a una hipoteca que no se haya liquidado todavía y esté aplicada a la vivienda habitual.
Lo que mucha gente desconoce es que esta deducción sigue activa incluso en la fase de jubilación, haciendo que los pensionistas que cumplan estas dos condiciones puedan acceder a la misma.
Además, hay que tener en cuenta que la devolución fiscal puede darse de forma acumulada en caso de que la deducción no se reclame en años anteriores, llegando a sumas de hasta 5.000 euros al año.
Esa es la razón por la que los expertos recomiendan siempre no entregar el primer borrador que se haga de la declaración de la renta, dado que es preciso estar atentos a cualquier posible deducción que reduzca la carga fiscal del ejercicio.
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