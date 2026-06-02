Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jódar ZverevCucurella GrimaldoEnzo PérezJulián ÁlvarezDónde ver JódarLuis EnriqueEnrique RiquelmeEtapa 4 Giro de Italia FemeninoClasificación Giro Italia FemeninoMercado de fichajesNoticias BarçaBarça playoff Liga EndesaCuadro Liga EndesaPlayoffs ascenso PrimeraHorarios MotoGPHorarios F1Julián Álvarez BarçaFlorentinoPueblo más bonitoEster ExpósitoDGTGrupo España Europeo Sub-17Cuándo juega EspañaDorsales España Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

ECONOMÍA

Ni 200 ni 500 euros: si eres pensionista, tendrás una deducción de hasta 1.300 euros cumpliendo este requisito

Se trata de un matiz fiscal que sigue vigente cuando la persona accede a la jubilación

Imagen de un pensionista

Imagen de un pensionista

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramón Baylos

Ramón Baylos

En los últimos meses se ha criticado mucho la situación de las personas jubiladas desde distintos frentes: los polémicos coeficientes reductores o las dificultades que sufren algunas a la hora de pagar el alquiler.

No obstante, existen ciertas deducciones y normativas fiscales que pueden traducirse en ayudas sustanciales para pensionistas que se encuentren en este tipo de situaciones, y algunas de ellas son bastante desconocidas.

Uno de los mejores ejemplos consiste en una deducción con la que a un pensionista le pueden devolver hasta 1.355 euros al año, eso sí, cumpliendo con un requisito muy concreto de cara a sus circunstancias fiscales.

Esta deducción está vinculada a la compra de la vivienda habitual por parte de la persona: la primera condición es que la adquiriese antes del 1 de enero de 2013 para optar a la ya mencionada devolución.

Sin embargo, existe un segundo requisito todavía más importante: la persona debe tener pagos asociados a una hipoteca que no se haya liquidado todavía y esté aplicada a la vivienda habitual.

Lo que mucha gente desconoce es que esta deducción sigue activa incluso en la fase de jubilación, haciendo que los pensionistas que cumplan estas dos condiciones puedan acceder a la misma.

Además, hay que tener en cuenta que la devolución fiscal puede darse de forma acumulada en caso de que la deducción no se reclame en años anteriores, llegando a sumas de hasta 5.000 euros al año.

Noticias relacionadas y más

Esa es la razón por la que los expertos recomiendan siempre no entregar el primer borrador que se haga de la declaración de la renta, dado que es preciso estar atentos a cualquier posible deducción que reduzca la carga fiscal del ejercicio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Entró en vigor: la Ley de Bienestar Animal confirma la medida para los bares que nieguen la entrada de perros a su local
  2. El homenaje de Sira (26 años), hija de Luis Enrique, tras la celebración de la Champions: 'Uno detrás de otro. Nunca iba a ser solo uno
  3. Guti desvela el motivo real por el que abandonó 'El Chiringuito': 'Eran muy malos
  4. Juan Leo, jubilado: 'He cotizado 45 años para mi pensión y hay jóvenes que cobran más
  5. Ya es oficial: El BOE confirma la ITV cada seis meses y recoge la norma para los vehículos con más de 10 años de antigüedad
  6. Álvaro Morata y Alice Campello se dan otra oportunidad: 'Él no puede vivir sin ella
  7. Ya es oficial: los pensionistas empezarán a cobrar la paga extra de verano a partir de este día
  8. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Para tener derecho a 15 minutos de descanso durante la jornada laboral, se deben cumplir dos requisitos

Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre la jubilación y la Seguridad Social

Ni 200 ni 500 euros: si eres pensionista, tendrás una deducción de hasta 1.300 euros cumpliendo este requisito

Ni 200 ni 500 euros: si eres pensionista, tendrás una deducción de hasta 1.300 euros cumpliendo este requisito

Precio del euríbor hoy, 2 de junio de 2026: la cuota sube y preocupa a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 2 de junio de 2026: la cuota sube y preocupa a los hipotecados

Logística de última milla que transforma las ciudades desde la inclusión y la sostenibilidad

Logística de última milla que transforma las ciudades desde la inclusión y la sostenibilidad

Un trabajador de Telefónica de 57 años denuncia a la empresa por discriminación y pide 15 mil euros: el Tribunal Superior lo rechaza

Un trabajador de Telefónica de 57 años denuncia a la empresa por discriminación y pide 15 mil euros: el Tribunal Superior lo rechaza

Precio de la gasolina y diésel hoy, 2 de junio: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 2 de junio: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la luz para hoy, martes 2 de junio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, martes 2 de junio: las horas más baratas y más caras

Borja Sanjuan, economista: "No puede cobrarse lo mismo por tener una vivienda que por trabajar 25 días al mes"

Borja Sanjuan, economista: "No puede cobrarse lo mismo por tener una vivienda que por trabajar 25 días al mes"