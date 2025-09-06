Zwift revoluciona el ciclismo indoor con IA, nuevos mapas y rodillos desde 250€

Zwift arranca el otoño con una batería de novedades que refuerzan su posición como la plataforma de referencia en el entrenamiento virtual para ciclistas y corredores. Bajo el paraguas de “This Season on Zwift”, la compañía anuncia actualizaciones que combinan accesibilidad, tecnología y nuevas experiencias para su comunidad global.

Uno de los ejes centrales es la ampliación del programa Zwift Ready, que facilita la entrada al ecosistema virtual a precios más asequibles. Desde solo 250 euros, los usuarios podrán acceder a rodillos compatibles de marcas como Wahoo, Elite, Van Rysel, JetBlack o Garmin-Tacx, todos ellos equipados con el sistema Zwift Cog y los nuevos controladores Zwift Click, que permiten navegar con botones integrados en cualquier parte del manillar.

La innovación tecnológica llega también con la incorporación de Inteligencia Artificial para personalizar la experiencia. A partir de noviembre, cada ciclista recibirá recomendaciones adaptadas a su carga de entrenamiento, tanto en interior como al aire libre. Además, se estrena un renovado Informe de Progreso que ofrecerá, tras cada sesión, un resumen detallado de la evolución de la condición física, el estado de forma y el cumplimiento de objetivos.

En el apartado de escenarios, Zwift anuncia la mayor ampliación de los últimos años: Nueva York sumará 31 kilómetros y 20 rutas nuevas a finales de octubre, conectando Central Park con Prospect Park a través del metro de la ciudad. Una novedad que se complementará con los Segmentos de Potencia, pruebas cronometradas en las que lo único que cuenta es la producción de vatios.

El calendario competitivo también gana peso con la Zwift Racing League desde septiembre, el nuevo tour Zwift Unlocked (6 de octubre – 16 de noviembre) o los Campeonatos del Mundo Virtuales de Brompton, previstos en noviembre. Todo ello acompañado de mejoras en el sistema de puntuación, nuevas medidas antitrampas y la posibilidad de rodar en modo enfriamiento tras cada evento.

Con estas incorporaciones, Zwift busca hacer más accesible, justa y divertida la experiencia de entrenar y competir desde casa, en una temporada cargada de alicientes para ciclistas de todos los niveles.