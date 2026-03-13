La Zurich Marató de Barcelona bate su récord con 32.000 corredores y corredoras

La Zurich Marató de Barcelona celebrará este domingo su 47ª edición con un nuevo récord de participación. La prueba reunirá a 32.000 corredores y corredoras, la cifra más alta de su historia, lo que consolida la carrera como uno de los cinco maratones más populares de Europa. Los dorsales se agotaron hace más de dos meses y la participación internacional superará el 60%, con atletas procedentes de más de un centenar de países.

La presentación oficial se ha realizado este mediodía junto a la Sagrada Familia, uno de los lugares más emblemáticos del recorrido. Coincidiendo con la celebración del Año Gaudí, la organización ha querido rendir homenaje al arquitecto catalán y todos los participantes recibirán al cruzar la meta una medalla inspirada en el famoso templo barcelonés.

El concejal de Deportes del Ajuntament de Barcelona, David Escudé, destacó la importancia del evento para la ciudad y aseguró que el domingo se vivirá una jornada histórica. Según explicó, la carrera volverá a llenar las calles de Barcelona de energía, emoción y espíritu deportivo gracias a la presencia de miles de corredores.

Por su parte, el director de eventos de RPM Sports, Cristian Llorens, subrayó que alcanzar los 32.000 participantes supone un hito para la prueba. También destacó el cartel de atletas de élite que competirán por la victoria y expresó su deseo de que puedan batirse los récords del circuito tanto en categoría masculina como femenina.

Llorens también puso el acento en el carácter internacional de la prueba, con más del 60% de corredores extranjeros, lo que demuestra el atractivo global de la ciudad y de la carrera. Además, recordó que este año el ambiente festivo estará garantizado con 47 puntos de animación a lo largo de los 42 kilómetros del recorrido.

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El crecimiento de la maratón en la última década refleja la consolidación de Barcelona como una de las grandes capitales europeas del running. Tras superar hace unos años la barrera de los 20.000 participantes, la prueba ha seguido creciendo hasta alcanzar los 27.000 corredores en 2025 y ahora los 32.000 inscritos, una cifra que confirma su excelente momento dentro del calendario internacional.