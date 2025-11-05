Zlatan Ibrahimović cambia el fútbol por el CrossFit a los 44 años y las redes lo sentencian: "Que le pongan un entrenador"

Goles de todo tipo, pero con un sello personal inimitable. Pocos delanteros ha habido con las características físicas de Zlatan Ibrahimović, el único jugador capaz de aplicar la agilidad necesaria para las artes marciales al fútbol, pues algunos de sus goles más destacados son con la pierna a la altura de la cabeza.

Su elasticidad y conocimiento del cuerpo sorprendían dada su altura, 1,95 metros, aunque nunca fue un impedimento para demostrar la agilidad que le permitió estar en algunas de las plantillas más potentes de la época, como el Manchester United de Jose Mourinho o el FC Barcelona de Pep Guardiola, además de la Juventus, el Inter de Milán, el AC Milan o el PSG.

La superchilena de Zlatan Ibrahimovic (Suecia) contra Inglaterra en 2012 / ·

Retirado tras la temporada 2022-2023, el sueco tiene ya 44 años, aunque no ha parado de hacer deporte. Zlatan ya es cinturón negro en taekwondo, así que quería probar otro tipo de disciplinas más centradas en el gimnasio, aunque durante su etapa profesional ya se pudo ver cómo cuidaba su cuerpo.

El exdelantero ha apostado por el CrossFit, una disciplina superexigente que construye un cuerpo duro a base de resiliencia. Así lo confirma él mismo en sus redes sociales con vídeos de sus entrenamientos en los que se le ve sufrir como uno más levantando pesos considerables: "Fuerza de la naturaleza", escribe en una de sus publicaciones, siempre humilde.

Zlatan Ibrahimovic, fichaje estrella de la temporada 2009/10, marcó 22 goles antes de marchar en la campaña siguiente, la 2010/11 / Paco Largo

Su ahínco para adentrarse en un mundo desconocido para él ha levantado aplausos en las redes sociales por parte de algunos de sus seguidores en Instagram: "Vaya bicho", dice uno sorprendido del buen estado físico de 'Ibra'.

No obstante, también hay muchos comentarios que se fijan en la técnica del exfutbolista, la cual realmente es más importante que los pesos a la hora de ejecutar cualquier ejercicio de fuerza o resistencia en el gimnasio. En su caso, practica una especie de peso muerto en el que dobla las rodillas excesivamente, unas sentadillas y un press militar sobre los hombros.

"Perdón, pero, ¿tiene mala técnica o me lo parece?", pregunta el primero en comentar algo negativo sobre el 'post'. Aunque no el último: "Muchos 'me gusta' pero técnica equivocada", apunta otro, mientras que un tercero pide "que le pongan un entrenador".

Zlatan está más activo que nunca y suele compartir algunas de sus rutinas en sus redes sociales, muchas de ellas colaboraciones con marcas que aprovechan su inclinación hacia el deporte para sus campañas publicitarias. Otros temas recurrentes son su perfil como miembro del cuerpo directivo del Milan, así como escenas de su día a día en casa.