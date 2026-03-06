Zarpazo de Jon Rahm en Hong Kong

Jon Rahm desplegó el mejor repertorio de su juego en Hong Kong y después de entregar una tarjeta de 62 golpes (-8), la mejor de la segunda jornada en el torneo de Hong Kong, ya se situó en la lucha por la victoria en el tercer torneo de la temporada del circuito saudita.

El vasco ofreció un autentico repertorio de buenos golpes que resumió en siete birdies, un eagle y un solo bogey para esos 62 golpes que le dispararon en la clasificación hacia la cuarta plaza, con un total de -12.

El de Barrika ya se ha situado a dos impactos de los primeros clasificados, el sudafricano Dean Burmester y el mexicano Carlos Ortíz (-14) mientras que la tercera plaza es para el belga Thomas Detry, uno de los beneficiados por el avión fletado por Rahm para que los jugadores pudieran salir de Dubai y llegar a tiempo a Hong Kong.

El sudafricano Burmester alcanzó el liderato junto al mexicano Carlos Ortíz / LIV

David Puig también brilla

Si excelente fue la actuación del vasco, no menos brillante fue la jornada para el profesional catalán, David Puig, que gracias a una tarjeta de 64 golpes (-6), ascendió a la quinta plaza provisional, acompañado de otros dos jugadores, el veterano Richard Bland y el estadounidense, Matthew Wolff.

El que no lograba despegar en la segunda jornada era el capitán de los ‘Fireballs’. El castellonense Sergio García, que se tuvo que conformar con una tarjeta de 69 golpes (-1), para ocupar el decimocuarto puesto, con un total de -8 y todavía en la pintura de cara al título, aunque con Rahm delante todo se hace más complicado.

El torneo en Hong Kong, que se juega en el afamado recorrido de Fanling, está viviendo unas condiciones climáticas excelentes para el golf, sin viento y temperaturas muy agradables, lo que aprovecharon los jugadores para sacar grandes tarjetas a la espera de lo que suceda durante el fin de semana.