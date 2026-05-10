Yurav Premlall ‘destroza’ el RCG El Prat y el record de Woods en el DP World Tour

Yurav Premlall cerró este domingo un torneo de ensueño en el RCG El Prat después de volver a arrasar en la jornada final del Estrella Damm Catalunya Championship con una tarjeta de 63 golpes (-9) para imponerse con un total de 260 impactos (-28) haciendo añicos al resto de rivales y logrando nada menos que 14 golpes de renta sobre el segundo clasificado, su compatriota Shaun Norris (-14), a sólo uno del record mundial de Tiger Woods.

El joven sudafricano que ya dejó a todo el mundo con la boca abierta en la jornada del sábado con sus 63 golpes (-9) no dio muestras el día decisivo de tener ninguna duda con su juego, y desde el primer golpe se mostró indestructible, sumando nada menos que seis birdies en los primeros nueve hoyos, dejando claro que el torneo era suyo por decreto.

En los segundos nueve, con su primera victoria en el DP World Tour en el bolsillo, sólo tuvo un lunar en el hoyo 14, donde firmaba su único bogey del día, aunque el resto volvió a ser un autentico paseo para este joven sudafricano que lograba batir todos los récords.

Una diferencia histórica de 14 golpes

Su victoria final de 260 golpes, le llevó a una renta de 14 impactos al segundo clasificado, su compatriota Shaun Norris muy lejos de Premlall que se dio un baño de masas en el recorrido del 18, con una sonrisa que no le abandonó en toda la vuelta y que fue rociado con agua por sus compañeros del DP World Tour en su bautismo de victorias en el circuito europeo.

Una diferencia con el segundo clasificado de 14 impactos, la más amplia en la historia en un torneo regular de cualquier circuito, sólo superado por los 15 golpes que lograba Tiger Woods en el US Open del 2000.

La segunda mayor diferencia la lograba otro sudafricano, Ernie Els, que lograba imponerse en el Asian Open 2005 con 13 golpes de margen, que ya superaba Premlall en el RCG El Prat.

"No tengo palabras”, decía el jugador emocionado en el mismo green del 18. “He trabajado muchísimo para llegar a esta posición y es muy gratificante ver finalmente los resultados”, comentó el joven prodigio que esta semana ha sumado 33 birdies, tres bogeys y un doble bogey.

“Los últimos ocho o nueve meses han sido una lucha constante para construir una plataforma que me diera la oportunidad de ganar y, obviamente, llegar a esta posición. Es un sueño hecho realidad.”, dijo, sin olvidarse que en su país era el Día de la Madre.

“Al menos es un regalo del Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre, mamá! Y sí, para mi padre, trabajamos muy duro para llegar hasta aquí” finalizó feliz el jugador que se le ha acabado el anonimato en el golf mundial.

Desatacado Alejandro Del Rey

En la clasificación final, gran actuación del madrileño Alejandro del Rey, que finalizaba en la tercera plaza, con 275 golpes (-13) gracias a una vuelta este domingo de 68 impactos (-4), empatado con orto sudafricano JC Ritchie y el francés Oihan Guillamoundeguy.

Del Rey conseguía el mejor registro de la temporada, después del octavo puesto que firmó en el China Open.

El canario Rafa Cabrera Bello firmaba la mejor vuelta del día por detrás del ganador con 66 golpes (-6) que le valía el sexto puesto final, acompañado de otros cuatro jugadores.