A Yago Horno se le escapa el prestigioso Boys Amateur en el primer hoyo del desempate

Magnífica final la que se ha vivido en The Boys Amateur Championship 2025, torneo que se ha venido desarrollando en el recorrido irlandés de County Louth Golf Club, al norte de Dublín, Irlanda.

Los protagonistas de este partido definitivo, el español Yago Horno y el holandés Guus Lafeber, han demostrado un golf de altísimo nivel durante los trepidantes 37 hoyos que ha durado la final, y no 36, ya que ha sido necesario disputarse un hoyo extra para conocer el ganador.

Lamentablemente, el vencedor no ha sido Yago Horno, pero el gaditano se va con todos los honores de este The Boys Amateur Championship 2025, después de unos días en los que ha demostrado ser uno de los mejores jugadores del mundo de la categoría.

Yago Horno, poco antes de empezar la final ante su rival holandés, que se llevó el triunfo / RFEG

Siempre a remolque

La verdad es que Yago Horno no ha podido llevar la iniciativa en el partido final, con un Guss Lafeber totalmente dominador a partir del hoyo 4 y con una renta máxima de cuatro hoyos a su favor en el hoyo 11.

Sin embargo, la garra del jugador español hizo que no tirara en ningún momento la toalla y fue recortando ese margen con el golfista de los Países Bajos, hasta que tuvo su recompensa en el hoyo 30, al lograr empatar el partido.

El golfista gaditano ha realizado un torneo excepcional / RFEG

Parecía que Yago Horno había hecho lo más difícil, pero Guus Lafeber no se desanimó y volvió a percutir en el resultado, pero sólo con un hoyo de ventaja. En ese tira y afloja se mantuvieron ambos jugadores hasta que se llegó al hoyo 36, con empate, lo que obligó a jugar un hoyo extra que cayó finalmente del lado del holandés.