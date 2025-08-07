Xantal Giné y Marc Miralles, con todo al Europeo: "Nos tenemos que exigir pelear por las medallas"

La selección española de hockey hierba disputa este mes de agosto (del 8 al 17) el Europeo que se celebra en Mönchengladbach. Una cita en el que tanto el conjunto masculino como el femenino buscan dar continuidad a las buenas sensaciones conseguidas en la temporada de ProLeague en la que han finalizado en la tercera y la sexta plaza, respectivamente.

Marc Miralles y Xantal Giné, veteranos capitanes de la selección, visitaron la redacción de Sport antes de partir hacia la cita continental para repasar las opciones de la selección así como sus rivales en los primeros pasos de la competición.

Acabáis de llegar de uno de los stage de preparación, en Madrid y Sant Cugat ¿Qué sensaciones hay dentro del equipo después de estos días juntos?

Marc Miralles: Muy buenas. La primera semana fue muy de prepararnos físicamente, apretar mucho en ese sentido y la segunda será más ya de afinar los detalles de cara al europeo. La primera ha sido muy positiva, fue muy dura y muy exigente, pero estuvo muy bien y nos sirvió mucho como equipo y ahora esta segunda también creo que nos servirá de cara a la preparación del europeo.

Xantal Giné: Para nosotras esta es la segunda concentración. Son días de mucho trabajo y mucho volumen y después ya vamos a empezar afinando un poco más, ya tendremos algún partido más para definir el equipo y también con muchas ganas de que llegue el Europeo y a ver qué tal.

Con vistas al europeo y después de Pro League, ¿habéis preparado algún punto en concreto?

MM: En la primera semana sobre todo nos centramos en el apartado físico, en apretar mucho en ese sentido y en recuperar bien después de los entrenos y también hicimos muchos partidos 11 contra 11 para trabajar posibles escenarios de táctica y ahora en la segunda sí que creo que será ya más cosas específicas de penalti, de situaciones con un hombre menos por ejemplo, presión, cosas así, serán ya los detalles finales de cómo juega cada equipo específicamente.

XG: Nosotras lo mismo, estamos de momento haciéndolo todo muy global, asumiendo mucho trabajo físico y la semana que viene que ya tendremos estímulos competitivos ya nos enfocaremos en más detalles, pero de momento muy global.

¿Con qué sensaciones llegais tras el buen papel en ProLeague?

XG: Para nosotras el objetivo era la permanencia. Nunca habíamos tenido estímulos competitivos y necesitábamos saber a quién nos enfrentábamos, hemos quedado sextas, estamos súper contentas y con muchas ganas ahora de que llegue el Europeo para ver en qué posición estamos a nivel europeo, porque sí que es verdad que mundialmente igual nos pensábamos que estábamos un poco más por debajo y estamos muy contentas de esta sexta posición.

MM: En nuestro caso también fue una Pro League muy positiva, conseguimos la clasificación para el Mundial, quedamos terceros, que es lo más arriba que hemos quedado nunca en ProLeague, y analizando después dónde nos dejamos puntos, quizá la sensación era de que incluso podríamos haber quedado segundos o de llegar a pelear por ganar la ProLeague. El hecho de que tengas dos ventanas de selección en febrero y en junio hace que a veces puntos que te dejas en febrero luego es lo que determina si puedes llegar al final a ganar o no, pero en general han sido muy buenos partidos, ha jugado mucha gente, hemos rotado mucho y aun así hemos competido bien contra todo el mundo. Menos a Holanda, hemos ganado creo a todos los equipos y terminamos como en unos cuartos de final, por así decirlo, contra Alemania ganando el partido que teníamos que ganar, empatando y ganándonos el otro, así que terminamos fuertes de cara al Europeo.

Marc Miralles y Xantal Giné visitaron la redacción de SPORT / Dani Barbeito

En el caso de la selección femenina ha habido muchas bajas de veteranas esta temporada, muchas caras nuevas, ¿cómo se está adaptando el equipo?

XG: El hecho de que también entre un gran bloque de jugadoras jóvenes te aporta mucha ilusión, mucho compromiso, muchas ganas de empezar a trabajar y para las que llevamos más tiempo es un chute de vitamina y de valorar también todos los años en los que estás en la selección. A veces no eres consciente de lo que tienes hasta que no ves a gente dejarlo y te hace primero tener esa ilusión de las niñas más jóvenes y también esforzarte más porque el tema de edad en nosotras se nota mucho y hace que te lo tengas que trabajar y que estés día a día intentando mejorar para quedar dentro de la lista.

El equipo masculino vivió esa renovación antes de los Juegos de París ¿cómo está funcionando?

MM: En nuestro caso lo que les ha pasado a ellas nos pasó en el ciclo anterior, pero el grueso del equipo sigue siendo muy joven. Yo con 27 soy el tercero más mayor, somos un equipo joven, aunque intentamos cada vez decir menos esto porque muchas veces se usa como excusa y hemos pasado ya por todo el proceso de participar en Mundiales, en Juegos, en el Europeo pasado, en pelear por cosas importantes, entonces a nivel de equipo sí que tenemos ya una cierta experiencia para encarar el Europeo buscando quizá llegar algo más arriba de lo que hasta ahora hemos llegado.

¿Cómo se rehace el equipo después de quedarse a las puertas de las medallas en París?

MM: Tampoco se tenía que rehacer mucho en el sentido que no es que se desmoronara nada, pero creo que los partidos por las medallas de los Juegos han servido como base para ver lo que queremos llegar a ser como equipo y creo que pocas experiencias hay más impresionantes como atleta que jugar esos partidos. Yo creo que todo el mundo tiene ganas de jugar cuantos más mejor, así que en base a lo que pasó allí, lo que funcionó, lo que no, hemos ido trabajando en ese sentido para ver cómo podemos ganar a los equipos que están dominando y cómo ser nosotros uno de ellos. Jugamos las' semis' contra Holanda, nos ganaron bien y el primer partido del Europeo es contra Holanda por ejemplo. Hemos jugado contra ellos ya un partido por una medalla, lo ganan ellos, en base a eso es como nos prepararemos ahora para el siguiente, ha sido todo construir sobre lo que ya veníamos haciendo en el anterior ciclo.

Marc Miralles, capitán de la selección española de hockey hierba / Dani Barbeito

A pesar de la juventud, sois de los veteranos de vuestros equipos con muchos campeonatos a vuestras espaldas, ¿qué intentáis transmitir a los más jóvenes?

MM: Hay que intentar sobre todo transmitir lo que significa ser parte del equipo y lo que significa la Selección Española de Hockey. La gente que ha habido antes, lo que han conseguido, lo que no, todo eso va dejando algo que la gente que entra tiene que entender. Estás juntando gente de clubes distintos, pero luego todos juntos tenemos que ser un equipo que juegue a otra cosa, así que yo creo que sobre todo es intentar transmitir los valores, la disciplina y lo que se necesita para ser deportistas de alto nivel desde los 18, 19 años que entra la mayoría y si tienes la suerte de tener una carrera larga, todo lo que será necesario hacer. Si ya llevas un tiempo haciendo eso es más fácil que puedas ayudar a los que entran a que entiendan cómo prepararse, cómo descansar, cómo entrenar, estudiar hockey, etc.

XG: Yo creo que es un poco enseñarles en el día a día a ser un deportista de élite, que igual no te vale solo con lo que haces en el club, sino que hay aspectos ya alimentarios, de descanso y después todo lo que implica jugar un Europeo y defender los colores de tu país a nivel de esfuerzo, de sacrificio y de dejártelo todo, que igual en el club, aunque pasa, no pasa tanto porque igual son más jugadoras las que llevan ese el rol, y aquí en la selección tu rol es determinante para que se gane o se pierda y es ese punto de experiencia que les intentamos dar a las pequeñas para que poco a poco también vayan teniendo este rol de ser alguien importante.

Xantal, en tu caso además estás haciendo de maestra con Lucía Jiménez, que acaba de acceder a la capitanía, aunque también es otra de las veteranas. ¿Cómo está siendo esta dupla?

XG: Súper bien. Es que es un gusto compartir capitanía con Lulu. Vamos las dos a lo mismo tanto dentro como fuera del equipo. Ella es competitiva al máximo y el hecho de que las dos seamos competitivas y nos guste ganar hasta los entrenos de tenis, lo intentamos llevar al equipo y también fuera del equipo. O sea, fuera del terreno de juego también intentamos que todo el mundo vaya a lo mismo y poner la importancia en cada gimnasio, en cada reunión que haya y que todo el mundo vaya hacia el mismo camino.

Los dos sois ahora los referentes de la selección, pero ¿quiénes han sido vuestros referentes, quién ha marcado vuestra carrera deportiva?

MM: Yo siempre he intentado coger un poco de cada jugador que veía. Nunca me he quedado con todo el pack de alguien, pero cuando era pequeño jugando en el terrazo el jugador que más destacaba en el primer equipo era Xavi Lleonart y era el que cuando yo luego jugaba intentaba imitar más lo que hacía él con la pelota.

XG: Al llevar tanto tiempo tanto en selección como en clubes va pasando mucha gente que te deja huella, pero seguramente te diría que la que más huella me ha dejado ha sido Gigi Oliva por su manera de competir y de ser tanto dentro como fuera del campo.

¿Qué destacaríais de los rivales de la primera fase del Europeo?

MM: Nosotros empezamos con Holanda que es el equipo que ha dominado el último ciclo olímpico, ha ganado la última Pro League también, y es el equipo a batir en ese sentido y nos conocemos bastante mutuamente. Hace bastantes partidos que no conseguimos ganarles y aunque sabemos bien cómo juegan, su estilo se nos sigue resistiendo todavía pero por cómo lo estamos trabajando creo que puede ser esta la vez que por fin estemos ya por encima de ellos aunque sea compitiéndoles de verdad de tú a tú. Luego Austria que a priori es el equipo más flojo del grupo, es un partido que evidentemente somos favoritos pero tenemos que estar muy centrados desde el principio porque si no puede pasar como partidos que tuvimos en el preolímpico por ejemplo con equipos a priori más flojos pero que si no estás centrado desde el principio se te puede atragantar y es un partido que tienes que ganar sí o sí. Y Bélgica es el último, también equipo muy fuerte, nos conocemos bien, habrá el extra de motivación por ambas partes yo creo de los cuartos de final de los juegos, ahora la última serie de ProLeague ahí también ganamos un partido cada equipo. Es muy distinto a cómo juega Holanda, que es más de jugar individual todo el rato, perseguirte hasta donde sea, mientras que Bélgica es más de jugar en zona y hacer muy bien su estructura. Son dos partidos muy distintos pero ambos tendrán un nivel y una exigencia muy altos.

Torneo masculino Grupo A: Austria, Bélgica, España, Países Bajos, Grupo B: Inglaterra, Francia, Alemania, Polonia

XG: Nosotras empezamos contra Bélgica que sabemos que es una top mundial aunque en la ProLeague ganamos uno de los partidos y el otro perdimos así que creo que tenemos que estar centradas en nuestro trabajo. Después tenemos a Escocia que la última vez que nos enfrentamos fue en el Europeo de hace dos años en el cual tuvimos un muy mal resultado aunque es verdad que todo el Europeo no fue bueno por nuestra parte. Y el último es contra Inglaterra a las diez de la mañana que es un horario que no nos gusta mucho, pero sabemos que nos jugamos mucho. Nosotras así como los chicos no, nos jugamos un pase al Mundial y sabemos que es muy importante hacer un buen papel para no tener que ir al pre-Mundial, así que nuestro objetivo es llegar a semis y quedar por encima de todos los equipos que no sean Holanda, Bélgica y Alemania que son los que tienen el pase ya. Queremos ser la cuarta potencia europea en este sentido.

Torneo femenino Grupo B: Bélgica, Escocia, Inglaterra, España Grupo A: Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos

A nivel personal y de equipo, ¿cuáles son los objetivos en el Europeo?

MM: A nivel equipo, creo que en cada torneo que hemos ido ha sido fácil ver la progresión del equipo. En el Mundial primera experiencia para la mayoría del equipo, quedamos sextos; luego en el europeo casi nos metemos en semis pero al final nos quedamos a las puertas y en los Juegos ya peleamos por las medallas al fin, así que creo que tenemos que seguir en esa línea. Decir que queremos ganar el europeo es un objetivo un poco absurdo porque todo el mundo va a intentar ganar el europeo y si no, no juegas a cierto nivel, pero sí que nos tenemos que exigir el pelear por las medallas otra vez y sumar experiencia en los partidos donde se ganan las medallas porque es lo que luego nos hará seguir mejorando como equipo. Creo que exigirse menos que eso sería no ser realista con lo que quiere ser este equipo pero exigirse más también es poner el foco en cosas que tampoco puedes controlar tanto así que seguimos haciendo más o menos lo que hicimos en los Juegos que es centrarnos primero en Holanda porque es el primero que hay, luego en Austria porque es lo segundo que hay, luego Bélgica y así ir de a poquito pero sobre todo pelear por las medallas.

A nivel personal yo creo que todo el mundo quiere ganar y si no quieres ir a ganar como deportista de élite no tiene mucho sentido que te presentes a una competición. Luego no puedes medir el resultado en éxito o fracaso solo basándote en si ganas o si pierdes porque no es una lectura realista del deporte pero evidentemente todo el mundo quiere ganar medallas y si puede ser de oro mejor. El último torneo con el equipo casi tenemos una pero no la tenemos así que hay que empezar ya a exigirse un poco más en ese sentido.

Xantal Ginéz, capitana de la selección española de hockey hierba / Dani Barbeito

XG: El mío igual cambia un poquito, pero es disfrutarlo estoy en un periodo de mi vida que no sé qué va a pasar en el futuro. El Europeo siempre está bien, quiero ir al Mundial pero no sé cómo va a ser, así que para mí es disfrutar, pasarlo bien, si se puede hacer historia obviamente hacerla. Pero lo que quiero es alcanzar el objetivo del equipo que es llegar a las semis y disfrutarlo mucho a nivel personal tanto dentro como fuera del campo con el equipo, que la verdad es que tenemos una sintonía que es magnífica, nos lo pasamos muy bien en todos los ámbitos y que siga así.

A nivel de club, Marc, tú vuelves este año al Polo ¿qué esperas?

El Polo al que yo vuelvo es muy distinto al Polo que dejé hace dos años pero llego un equipo que acaba de ganar la liga, no se metió en la final de la copa por un gol que les meten creo en el último minuto yo creo que a falta de aterrizar ahí y ver que me encuentro pero ya con el Bloemendaal jugamos contra ellos en la EHL y fue un partido que nos costó mucho ganar yo creo que tenemos que aspirar a repetir el ganar la liga, ganar la Copa y falta ver la primera ronda de la EHL en casa, cómo nos va. Nos toca el Club de Campo que es un equipo muy difícil pero estando yo el año pasado en un equipo holandés he visto que les cuesta mucho jugar contra equipos españoles así que jugando en casa y si trabajamos bien el partido creo que también nos podemos exigir pasar de ronda y estar en Semana Santa.

¿Y crees que será un cambio muy importante?

No te lo sé decir, yo creo que lo disfrutaré más de lo que lo disfrutaba cuando estaba aquí quizá porque ya llevaba muchos años en la liga y el experimentar una liga distinta y ahora volver es como llegar renovado. Intentaré las cosas que he aprendido ahí traerlas aquí a ver qué funciona y qué no. Es un contexto muy distinto pero me apetece mucho volver.

Xantal, una 'one club woman' en el Polo, ¿cuáles son los objetivos del curso a nivel de club?

Nosotras venimos de un año donde los objetivos no se han cumplido, pero sí que es verdad que el Polo es un equipo muy cambiante, creo que este año tenemos cuatro bajas y también cuatro altas, entonces falta ver los inicios como son también ver los otros equipos como se estructuran, como se refuerzan y poner un poco los objetivos pero sí que es verdad que a mí me encantaría al menos a nivel de liga estar entre el Top 4, eso quiere decir clasificarte para Final 4 y después la Copa de la Reina, si se puede dar un buen cruce y plantarte en unas semis sería maravilloso pero bueno, al final falta aterrizar allí, ver qué tal estamos todas y cuál es el objetivo del equipo Paso a paso, yo por mi parte ya lo he visto