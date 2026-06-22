Wyndham Clark, el campeón del US Open más odiado por los aficionados...¡neoyorquinos!

Parece difícil de entender, pero fue así. El estadounidense Wyndham Clark se impuso al US Open disputado en Shinnecock Hills, en Nueva York con un total de -4, a pesar de no ser el jugado favorito de los aficionados que no dejaron de mostrarle su poco

Realmente no era lo que querían que ganara y se lo demostraron a lo largo de los últimos 18 hoyos donde salía con una gran ventaja, seis golpes sobre sus perseguidores, entre ellos, el número uno del mundo, Scottie Scheffler, que éste sí que se llevaba todos los aplausos y el apoyo de los aficionados jugando a la última pareja. +

Una situación realmente extraña, ver como el público de tu propio país y jugando la victoria por el segundo US Open, que ya ganó en el 2023, coreas sus errores, una actitud que incluso llevó a la policía a echar del campo a aficionados que hasta lo insultaban, al puro estilo de la última Ryder Cup juega.

No le perdonan un error personal

Sin duda los fans neoyorquinos deben hacerlo mirar. Clark, nacido en Denver, Colorado, admitió que el ambiente fue difícil. “Es bastante raro en un Open o en un mayor que haya aficionados abucheando tus golpes o celebrando a los malos”, explicó.

Clark celebró la victoria con su padre, que lo estuvo animando toda la vuelta final a pesar de tener una parte de la afición en contra / US OPEN

Entiende que el público apoye con pasión a un jugador y que se posicione, pero le pareció excesivo escuchar gritos cuando una bola se le escapaba de green o directamente fallaba un golpe. Sin embargo, nunca perdió la perspectiva. "Al final, no puedo controlar el comportamiento de los aficionados",dijo al final.

Clark no sólo había ganado un US Open. Había ganado también una batalla contra una percepción que le persigue especialmente desde hace un año, desde ese episodio en Oakmont en el que rompió una taquilla en el vestuario.

Mil disculpas que aún no sirven

Un asunto por el que ha pedido disculpas de forma insistente y que, según confesó, le llevó a tocar fondo. Ahora espera que la victoria sirva para cerrar ese capítulo. "Espero que cierre la puerta a eso", dijo cuando le preguntaron si el triunfo ayudaba a dejar atrás definitivamente el incidente de Oakmont.

Tampoco quiere convertirse en el malo del PGA Tour, aunque no perdió la oportunidad de bromear: “Supongo que, si lo soy, cualquier publicidad es buena publicidad, ¿no?”. Una victoria que le rehace la moral y un bonito checo de 4, 5 millones de dólares, que seguramente le ayudará un poco a reponerse de una semana complicada pero que acaba con su segundo US Open, sufriendo, pero en el bolsillo, algo que no pueden decir muchos de los mejores golfistas del mundo como Scheffler, que aún no lo ha conseguido.