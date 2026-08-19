WOW vuelve a lo grande en Sevilla y Vitoria: cinturón femenino histórico, fichaje de Pepe Torres y la ‘Batalla por el Norte’

La vuelta de vacaciones llega cargada en el panorama nacional de las artes marciales mixtas. WOW FC, empresa líder en nuestro país y convertida durante el último curso en una de las grandes referencias del viejo continente, ha programado dos grandes eventos numerados para retomar la actividad en este último trimestre de 2026.

WOW 32 se desplazará hasta Sevilla para dar el pistoletazo de salida a la temporada 26/27, en un evento con varios atractivos importantes. El primero, la puesta en escena del primer cinturón femenino en la historia de WOW, que se disputarán la sueca Hanna Palmqvist (3-0) y Sara Viéitez (3-2). La española, de 33 años, buscará coronarse en casa en la división más liviana de las MMA, las 115 libras, ante una ‘Hannimal’ que acumula dos victorias dentro de la promotora.

Su último triunfo llegó en WOW 21, un pleito que resolvió gracias a un mataleón en el tercer asalto. Su rival, también con un impecable 2-0 dentro de WOW, hizo lo propio el pasado mes de mayo con una finalización por puños. El combate, más allá del cinturón, supone un paso importante para el crecimiento de la división femenina dentro de la compañía.

FICHAJAZO DE ÚLTIMA HORA

El otro gran nombre de este ya cargado WOW 32 es Pepe Torres, uno de los mejores peleadores españoles del momento. ‘El Sabor de la Ciudad’, formado en el Climent Club de Ilia Topuria y situado desde hace tiempo a las puertas de la UFC, se medirá a Jefferson Vargas (5-2) en la categoría del peso gallo.

La incorporación del púgil español a WOW hace crecer todavía más el talento nacional dentro del roster, sumándose a una lista en la que también aparecen nombres como David Hervías, Jeffry Batista y otros perfiles llamados a tener protagonismo en los próximos meses. Pepe, conocido y querido por buena parte de la afición española, podría estar a una victoria de cumplir el sueño de entrar en la UFC.

El pasado mes de junio, por culpa de un falso positivo, perdió la oportunidad de protagonizar un main event en otra gran empresa internacional como LFA. Una vez demostrado que Torres no incumplió ninguna regla, este combate en otra promotora presente en UFC Fight Pass puede volver a ponerle en la órbita de Dana White y sus matchmakers.

Como ya se había anunciado, otro prospecto que debutará en WOW será Jeffry Batista, de origen dominicano y afincado en el TMC de Girona. Tras una carrera contrastada en AFL, ‘The Legend’ da el salto a una de las grandes plataformas de nuestras MMA para tratar de dar continuidad a su casi perfecto récord profesional de 6-1. En Sevilla se enfrentará a Júnior Hernández.

El debut amateur de Enrique Kakulov, el debut profesional de Sara Cabeza de Vaca y la presencia del veterano Daniel Ladero son otros de los atractivos de una tarde importante para las MMA nacionales en Andalucía.

LA BATALLA DEL NORTE

La promotora, con Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo como caras más visibles del proyecto, también ha querido dar continuidad a esta actividad con otra gran velada en el norte apenas unas semanas después. El 24 de octubre, Borja García y Ander Sánchez, dos de los mejores pesos mosca de nuestras fronteras, se medirán dentro de la jaula de WOW en un combate con mucho interés para la escena nacional.

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El asturiano, pupilo del Tibet Club de Joel Álvarez y que viene de debutar en PFL el pasado mes de marzo, se une a la plantilla de WOW para protagonizar la autoproclamada ‘Batalla por el Norte’ ante Sánchez, que acumula un balance de 1-1 dentro de la promotora y no compite en ella desde febrero de 2025. Dos eventos, dos plazas importantes y varios nombres propios para medir el gran momento de salud que atraviesa WOW.