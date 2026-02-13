WOW vuelve a Bilbao con un estelar de alto voltaje: Jonathan García vs Scott Pedersen en Miribilla

Bilbao se reengancha a la jaula. WOW FC celebra WOW 26 en el Bilbao Arena de Miribilla, la primera gran cita de su calendario 2026 y el regreso al País Vasco después del éxito de su anterior visita, cuando se colgó el cartel de todo vendido. La promotora llega tras un 2025 de crecimiento deportivo y mediático y quiere empezar el año con una velada que mezcle nombres locales, choques internacionales y peleas con clara vocación de espectáculo.

El gran reclamo de la noche será el combate estelar: Jonathan García pone el orgullo de casa frente al galés Scott Pedersen en un duelo que promete ritmo alto desde el minuto uno. García aterriza en Miribilla con confianza tras haber ganado tres de sus últimos cuatro combates, con un estilo que suele crecer cuando el público aprieta. Enfrente, Pedersen trae un cartel que impone respeto: 100% de finalización en sus victorias. Traducido: si ve una grieta, no suele perdonar. Es una pelea de lectura clara: volumen y presión del bilbaíno contra la amenaza constante de final del visitante.

El main card se completa con dos cruces que elevan el interés. Por un lado, la vasca Aitana Álvarez llega con una racha de tres triunfos consecutivos para medirse a Elina Kallionidou, una rival con bagaje internacional que obligará a Aitana a estar fina en los cambios de distancia y en las transiciones. Es un combate que, además, se mira con lupa por lo que representa: WOW quiere impulsar el peso femenino en 2026 y este tipo de emparejamientos sirven para medir quién está preparada para escenarios mayores.

La tercera gran pelea enfrentará a Arkaitz Ramos, uno de los strikers más explosivos del peso medio, con el portugués Milton Afonso Cabral, un finalizador que no suele alargar el trabajo: en sus victorias, raramente necesita pasar del segundo asalto. En otras palabras, es un choque con peligro real en cada intercambio: si Ramos conecta, apaga luces; si Cabral encuentra el agarre o la secuencia, puede cerrar rápido.

Más allá de Bilbao, WOW FC afronta un 2026 marcado por la expansión y la diversificación de ciudades. La compañía ya tiene fijadas sus próximas paradas: WOW 27 Madrid (7 de marzo) y WOW 28 Barcelona (28 de marzo). Pero antes toca Miribilla: un pabellón exigente, una ciudad que responde y una cartelera diseñada para que pasen cosas.