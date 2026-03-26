WOW irrumpe en Barcelona con Topuria y Cristiano Ronaldo al frente del proyecto

La apuesta de WOW, la promotora líder de artes marciales mixtas en España, por conquistar las grandes capitales del país sigue adelante. Este sábado aterriza en Barcelona —concretamente en Badalona— para celebrar su primer evento numerado en la Ciudad Condal, en una cita que promete consolidar su crecimiento tras el éxito de su última visita en octubre de 2024.

WOW (Way of Warrior), el proyecto impulsado por Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo, se ha convertido en poco más de un año en una de las referencias del panorama europeo, codeándose con organizaciones como Oktagon MMA, Ares o Cage Warriors.

El Olímpic de Badalona será el escenario de una velada que contará con uno de los campeones más destacados del momento: Fabià Sintes. El menorquín, actual monarca del peso mosca, buscará su segunda defensa del cinturón ante Abdul Karim Badakhshi, peleador afgano afincado en Alemania. Sintes, que residió durante más de ocho años en Barcelona antes de regresar a su tierra, llega en un gran momento de forma tras conquistar el título en junio y reafirmarlo en Vitoria a finales de noviembre.

Con un impecable 4-0 en WOW, Sintes se ha consolidado como un luchador completo, inteligente y muy difícil de batir en combates a cinco asaltos. De lograr la victoria en Badalona, encadenaría siete triunfos consecutivos, una racha que lo acerca cada vez más a la órbita de la UFC. Tal y como ha reconocido en varias entrevistas, su objetivo pasa por intentar dar el salto al Dana White’s Contender Series este mismo año y seguir el camino de Hecher Sosa, el único español que ha superado con éxito ese filtro.

En el combate coestelar, otro nombre propio del panorama nacional: Zebenzui Ruiz (12-3). El canario regresa al octágono tras casi dos años de inactividad marcados por lesiones y problemas burocráticos. ‘El Niño Roca’ se enfrentará al brasileño Apollo Gomes, un rival peligroso en todas las áreas que ha finalizado 9 de sus 11 victorias profesionales.

La cartelera también contará con presencia local destacada. La catalana Andrea Meneses volverá a competir ante la francesa Claire Lopez, mientras que Adrián Oviedo, habitual compañero de entrenamiento del peleador de UFC Michael Morales, se medirá al ruso Daniil Prikaza en un duelo de alto nivel dentro del circuito profesional.

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En clave de futuro, todas las miradas estarán puestas en dos de las grandes promesas del evento: Liam Arjona y Dimitri Barkaia. El primero, peleador local con raíces inglesas, disputará su segundo combate profesional ante José Gilarte, con el objetivo de brillar ante su público. Por su parte, Barkaia, una de las grandes joyas del panorama nacional, dará el salto al profesionalismo tras firmar un 9-1 como amateur. El hispanogeorgiano, apodado ‘El Sicario’, se enfrentará al británico Charlie Hatton en un catchweight, con la ambición —como él mismo ha asegurado— de cerrar la noche con un nocaut en el primer asalto.