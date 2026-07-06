WOW FC dispara su crecimiento y confirma que las MMA ya son una realidad en España: iguala en seis meses todas las entradas vendidas en 2025 y supera el millón de espectadores en televisión

WOW FC sigue consolidando su posición como una de las grandes promotoras de artes marciales mixtas en Europa. La empresa española, participada por Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo, ha cerrado el primer semestre de 2026 con cifras récord tanto en asistencia como en audiencia, confirmando el crecimiento que viene experimentando durante los últimos años.

La compañía ha logrado igualar en apenas seis meses el número total de entradas vendidas durante todo 2025, un dato que refleja el momento que atraviesa el proyecto. Entre los hitos más destacados figura el evento celebrado en el Roig Arena de Valencia, que reunió a cerca de 14.000 espectadores y se convirtió en la mayor velada de MMA organizada hasta la fecha en España. A ello se suman varios llenos en ciudades como Madrid, donde la promotora continúa consolidando una base de aficionados cada vez más amplia.

El crecimiento en la venta de entradas ronda el 100% respecto al mismo periodo del año anterior. Un incremento que coincide con la expansión mediática de la marca y con una apuesta cada vez más ambiciosa en la confección de carteleras, donde han tenido cabida campeones nacionales, prospectos internacionales y figuras de primer nivel como el ex UFC Muhammad Mokaev, que debutó recientemente bajo el sello de WOW.

UN CRECIMIENTO METEÓRICO

Más allá de la asistencia presencial, la promotora también ha experimentado una notable subida en sus cifras televisivas. Según los datos facilitados por la compañía, los eventos celebrados durante este primer semestre han superado el millón de usuarios únicos entre las emisiones de UFC Fight Pass y Movistar+, además de seguir ampliando su alcance internacional gracias a la distribución de contenidos en más de 170 países.

Ibragimov, estrella de WOW FC / Kirill Bashkirov

Las redes sociales también se han convertido en uno de los principales motores del crecimiento. WOW asegura haber alcanzado más de 340 millones de visualizaciones de vídeo durante el último año y cerca de 70 millones de cuentas impactadas en Instagram, impulsadas por contenidos como careos, finales espectaculares, entrevistas y momentos destacados de sus eventos.

Otro de los aspectos que más valora la organización es la diversidad de su público. Lejos de la imagen tradicional asociada a los deportes de contacto, la promotora afirma que alrededor del 40% de los asistentes a sus eventos son mujeres. Además, la edad media del espectador se sitúa por debajo de los 30 años, un indicador que refuerza el potencial de crecimiento de las MMA entre las nuevas generaciones.

UN FINAL DE AÑO MEMORABLE

Tras un arranque de año histórico, WOW FC ya mira hacia el segundo semestre de 2026. La promotora tiene confirmados nuevos eventos en Madrid, Valencia y Sevilla, además de trabajar en varias fechas adicionales, incluida al menos una velada internacional. El objetivo es seguir aumentando el ritmo de actividad para acercarse progresivamente a la meta marcada por la compañía: alcanzar los 30 eventos anuales antes de que termine la década.

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Los números respaldan la ambición. Lo que hace apenas unos años era un proyecto emergente dentro de las MMA españolas se ha convertido en una de las organizaciones con mayor crecimiento del panorama europeo.