WOW FC arranca 2026 con un Bilbao Arena entregado a la 'masterclass' de Jonatan García

WOW FC regresó al País Vasco por todo lo alto. El Bilbao Arena acogió WOW 26, la primera cartelera del 2026, en una noche que volvió a confirmar el crecimiento de la promotora española tras reunir a más de 4.500 aficionados en las gradas.

Después del lleno absoluto logrado el año pasado en Bilbao y su posterior paso por Vitoria, la organización volvió a apostar por el norte con una velada de once combates que combinaron talento local, proyección internacional y distintos formatos, desde enfrentamientos de WOW Academy hasta duelos profesionales de alto nivel.

La compañía inicia así un nuevo año tras un 2025 marcado por su expansión, la consolidación internacional del proyecto y la incorporación de Cristiano Ronaldo como socio, junto al doble campeón mundial Ilia Topuria. El objetivo para 2026 es mantener esa línea ascendente, y WOW 26 fue la primera muestra de intenciones.

Jonathan García da un paso hacia el título

El combate estelar enfrentó a Jonathan García y Scott Pedersen en un duelo con implicaciones directas en la división del peso pluma. El ganador se colocaba en posición privilegiada para disputar el cinturón, y García no dejó lugar a dudas. Cerró el combate en el primer asalto con una contundente sumisión por mataleón, reforzando su candidatura y pidiendo abiertamente la oportunidad titular tras la pelea.

En el evento coestelar, la griega Elina Kallionidou debutó en WOW con victoria por decisión unánime frente a Aitana Álvarez, en un combate intenso que mantuvo el ritmo competitivo de la velada.

Finalizaciones espectaculares y talento local

La noche dejó varias actuaciones que complicaron la elección de los bonos. Arkaitz Ramos ‘Gudari’ firmó un TKO en el primer asalto ante Milton Cabral, mientras que Glenderson Ribeiro protagonizó una de las imágenes de la noche al someter a Iker Dávila con un espectacular Imanari Choke que levantó al público de sus asientos.

Pablo Colado y Alex Rodríguez ofrecieron uno de los combates más vibrantes de la cartelera, decidido finalmente por decisión unánime a favor de Colado tras tres asaltos de alto ritmo.

También destacaron Francis Silumsadisa, cuya victoria ante Fer Martín llegó por parada médica en el segundo asalto, y Pedro Magalhaes, que no necesitó más de un minuto para noquear a Jesús Basco.

Desde el peso mosca hasta el peso pesado, WOW 26 mostró el abanico competitivo de la promotora, con debutantes y nombres ya consolidados dejando claro que el talento nacional sigue creciendo.

Presencia institucional y rostros conocidos

La velada contó además con una notable presencia de personalidades del deporte y el entretenimiento. Entre los asistentes estuvieron figuras televisivas como Edu Aguirre y Julián Iantzi, jugadores del Athletic Club como Maroan Sannadi, Yuri Berchiche, Nico Serrano y Unai Egiluz, así como el artista ThePoing.

También acudieron peleadores destacados de la compañía como Yaman ‘El Diamante’, Antonio Fofirca y Miguel Ángel ‘Colombo’, quien disputará el cinturón del peso ligero el próximo 7 de marzo en WOW 27 (Madrid). Entre el público también se encontraba Joel ‘El Fenómeno’ Álvarez, uno de los nombres españoles más relevantes en la UFC.

Noticias relacionadas

WOW FC abre así el año con una cita que confirmó el tirón de las MMA en el norte y que marca el inicio de una temporada en la que la promotora aspira a seguir elevando el nivel competitivo y mediático del deporte en España.