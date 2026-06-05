WOW dobla la apuesta en Madrid: revancha de época entre Hooi e Ibragimov y debut de un 'crack' mundial en Mokaev

WOW FC regresa este sábado 6 de junio al Madrid Arena con una de las grandes noches del año para las MMA en España. Después de su estreno internacional en Lisboa hace escasas semanas, la compañía vuelve a casa con WOW 31, una cartelera cargada de nombres importantes y con el cinturón del peso ligero como gran premio de la noche.

El combate estelar tendrá mucho de revancha. Brian Hooi, actual campeón de las 155 libras, volverá a verse las caras con Umakhan Ibragimov, el hombre al que arrebató el título el pasado mes de diciembre en una de las peleas más espectaculares que se recuerdan en la promotora. Aquella noche, el peleador de Curazao destronó al ruso y cambió el rumbo de la divisi. Ahora, Ibragimov tendrá la oportunidad de recuperar lo que fue suyo. "La derrota me hizo más fuerte", afirmó el ruso a este diario.

Hooi e Ibragimov en su primer combate / Armandas Stoke

Hooi llega al Madrid Arena en un momento de enorme actividad. Desde que conquistó el cinturón, no ha dejado de competir. Ya defendió su corona ante Miguel Ángel ‘Colombo’ Lozano en WOW 27 y también sumó otra victoria fuera de la compañía. Enfrente estará un Ibragimov que sabe perfectamente lo que está en juego. Su derrota ante Hooi fue apenas la segunda de su carrera profesional y cortó una racha de nueve victorias consecutivas, todas por la vía del KO en el primer asalto.

Mokaev, gran reclamo internacional

Más allá del título, WOW 31 tendrá otro foco enorme con el debut de Muhammad Mokaev en la compañía. El expeleador de UFC, invicto en MMA profesional, se estrena ante el costarricense Jorge Calvo en un combate de muchísimo interés para la escena internacional.

Mokaev llega con el objetivo evidente de seguir ganando y acercarse a un posible regreso a la UFC. Su salida de la mayor compañía del mundo no llegó por resultados deportivos, ya que acumuló victorias importantes ante nombres como Manel Kape, Alex Perez o Tim Elliott. Ahora necesita mantenerse activo, evitar errores y demostrar que sigue siendo uno de los talentos más peligrosos fuera de la UFC. "No merecía que la UFC me tratase así" dijó el daguestaní en SPORT.

Calvo, por su parte, afronta una de las oportunidades más grandes de su carrera. El costarricense ha competido en promotoras como Titan FC, Combate Americas o LUX Fight League, donde llegó a reinar y defender el título hasta en 5 ocasiones, y sabe que una victoria ante Mokaev cambiaría por completo su posición en el mapa internacional.

Talento nacional y nuevos nombres

La cartelera también contará con varios nombres interesantes del MMA español. Antonio Fofirca, invicto con un récord de 4-0, se medirá a Ioan Harris en una prueba importante para confirmar su crecimiento. También estará Roberto Mario Ionescu, una de las promesas jóvenes más interesantes del panorama nacional, que se enfrentará a Jonathan García en un duelo con mucho sentido dentro del peso pluma.

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Además, el Madrid Arena verá el regreso de Juan ‘El Chapo’ Izquierdo ante Levi Batchelor y el debut profesional de Diego Esteche frente a Carlos Henrique Silva. En el apartado femenino, Paula Sánchez se medirá a Gabriella Carbone, mientras que Merche García, campeona IMMAF, hará su debut amateur en MMA ante Luvi Gutiérrez.