WOW conquista Lisboa y corona a Zé Machado como campeón interino

WOW FC dio este fin de semana un paso importante en su crecimiento internacional. La compañía española celebró en Lisboa su primer gran evento fuera de España y lo hizo con una velada de alto nivel en el Sagres Campo Pequeno, donde 4.000 aficionados se volcaron con una cartelera que ya forma parte de la historia reciente de la promotora.

La llegada de Ilia Topuria como socio de WOW FC ya supuso un impulso enorme para la compañía. Después, la entrada de Cristiano Ronaldo terminó de reforzar un proyecto que no ha dejado de crecer en los últimos meses. Con ese contexto, Portugal aparecía como un destino natural para dar el salto internacional. Y WOW 30 Lisboa confirmó que la apuesta tenía sentido.

La velada combinó talento local, nombres con experiencia internacional y varios combates que dejaron momentos de mucho impacto. El público respondió, el ritmo de la cartelera fue alto y la noche terminó con un campeón portugués celebrando en casa.

Zé Machado se corona en casa

El gran protagonista de la noche fue Zé Machado. El peleador portugués salió al combate estelar con el Sagres Campo Pequeno completamente entregado y respondió con una actuación a la altura. Machado finalizó por TKO a Henrique Barbosa en el segundo asalto y se proclamó nuevo campeón interino del peso pluma de WOW FC.

El desenlace llegó a los 3:18 del segundo round y desató la celebración del público portugués. Machado, además, se llevó el bono a mejor actuación de la noche después de una pelea en la que supo aprovechar su momento para cerrar el combate y levantar un cinturón muy especial ante su gente.

Con este triunfo, todo apunta a que el nuevo campeón interino deberá cruzarse antes de que termine el año con Nikolay Grozdev, actual campeón indiscutido de la división. Un duelo que podría convertirse en una de las grandes peleas del calendario de WOW FC.

Sara Viéitez firma una remontada memorable

Uno de los combates más emocionantes de la noche lo protagonizó Sara Viéitez. La peleadora del gimnasio Sutemi, con Enrique ‘Wasabi’ en su esquina, firmó una de las remontadas más espectaculares de la velada ante Eduarda Santos.

Viéitez pasó por momentos muy complicados y llegó a estar cerca de quedar fuera de combate, pero consiguió sobrevivir, cambiar el rumbo de la pelea y terminar imponiéndose por TKO en el segundo asalto. Su victoria llegó a los 4:43 del round y le permitió firmar una actuación de mucho carácter.

El combate, además, hizo historia dentro de la compañía. Sara Viéitez y Eduarda Santos se convirtieron en las dos primeras mujeres de WOW FC en recibir el bono a mejor pelea de la noche, un reconocimiento merecido para una batalla que levantó al público.

Leandro Gomes firma uno de los KOs del año

La noche también dejó una de esas finalizaciones que se repiten una y otra vez en redes sociales. Leandro Gomes se llevó el bono a mejor KO después de noquear a Mamadou Bah en el primer asalto con una patada espectacular.

El portugués amagó con atacar al cuerpo y terminó conectando arriba para cerrar el combate a los 4:46 del primer round. Una acción limpia, potente y muy plástica que le permitió regresar por todo lo alto después de un año y medio sin competir.

Para Gomes, además, el triunfo tuvo un valor especial. Volvía en casa, ante su gente, y lo hizo con una de las imágenes más impactantes de la noche.

Moutinho remonta ante Zebenzui y Fiore brilla en el suelo

El combate coestelar también dejó una guerra intensa entre Zebenzui Ruiz y Kris Moutinho. El expeleador de UFC tuvo que trabajar mucho para darle la vuelta al duelo y acabó imponiéndose por decisión unánime tras una pelea exigente.

Otro nombre con pasado en UFC que brilló en Lisboa fue Nick Fiore. El estadounidense apenas necesitó minuto y medio para finalizar a Estabili Amatao por mataleón en el primer asalto. Una actuación rápida y contundente que lo sitúa como uno de los nombres a seguir dentro de la compañía.

Una velada con proyección internacional

WOW 30 Lisboa no solo destacó por lo deportivo. La velada también contó con una amplia presencia de personalidades del deporte, la cultura, el entretenimiento y el ámbito institucional portugués. Entre los asistentes estuvieron Rui Manuel Marta, presidente de la Federación de Lutas Amadoras, además de figuras como Joao Félix, Rui Patricio, Rodrigo Ribeiro, Rui Botelho, Tomás Appleton, Zicky Té, Frederico Gil o Paula Sánchez, entre otros.

También acudieron nombres del cine, la música y la creación de contenido, en una muestra más del carácter transversal que WOW FC quiere dar a sus eventos.

La cartelera pudo seguirse a través de Movistar Plus+ en España y de UFC Fight Pass a nivel internacional, con los comentarios de Álvaro Colmenero, Miguel Ángel ‘Colombo’ y Jonathan García.

WOW 30 no fue una velada más. Fue la confirmación de que el crecimiento de la compañía ya no se limita a España. Lisboa respondió, los peleadores dieron espectáculo y WOW FC cerró una noche que refuerza su apuesta por expandirse en el mercado internacional de las MMA.

Resultados de WOW 30 Lisboa

Amateur

Peso pactado 68 kg

Pedro Duarte derrotó a Diego Mejías por decisión dividida.

Peso pluma

Mauro Corrales derrotó a Arturo Movsesyan por decisión unánime.

Peso ligero

Freddy Villena derrotó a Axel Furtado por sumisión, mataleón, en el tercer asalto.

Profesional

Peso mosca

Mario Ferreira derrotó a Alejandro Manzorro por decisión unánime.

Peso superligero

Jesús Basco derrotó a Erasmo Silva por TKO en el segundo asalto.

Peso gallo

Vincenzo Bussolotti derrotó a Alexandre Rita por decisión unánime.

Peso paja

Sara Viéitez derrotó a Eduarda Santos por TKO en el segundo asalto.

Peso gallo

Leandro Gomes derrotó a Mamadou Bah por KO en el primer asalto.

Peso ligero

Nick Fiore derrotó a Estabili Amatao por sumisión, mataleón, en el primer asalto.

Peso pactado 68 kg

Kris Moutinho derrotó a Zebenzui Ruiz por decisión unánime.

Título interino del peso pluma

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Zé Machado derrotó a Henrique Barbosa por TKO en el segundo asalto.