WOW cierra 2025 con dos defensas de cinturón y el regreso de la estrella Ibragimov

WOWfc, la compañía líder de artes marciales mixtas en España, pone toda la carne en el asador para cerrar un año 2025 histórico. La promotora, liderada por Ilia Topuria —campeón de la UFC y cara visible de la liga desde hace varias ediciones—, regresa al Madrid Arena con dos defensas de cinturón confirmadas.

Una de ellas tendrá a la mayor estrella de WOW como cabeza de cartel del evento. Umakhan Ibragimov, que en tan solo dos combates dentro de la liga se ha convertido en el gran reclamo para el público local, defenderá su título de las 155 libras frente a Tornike Svanidze. El georgiano debutará en WOW con una racha impresionante de ocho victorias consecutivas, siete de ellas por finalización. Será un auténtico choque de titanes entre dos maestros del KO sobre la jaula. Por su parte, el ruso Ibragimov, formado en el prestigioso Manchester Top Team de Inglaterra, acumula nueve victorias seguidas, incluyendo sus dos últimos compromisos ante chicos de la casa: derrotó a Miguel Ángel Colombo por KO en WOW17 y fulminó en apenas dos minutos a Ignacio Capella en WOW20.

La cartelera WOW 25 / WOWFC

En el evento coestelar se espera uno de los combates de la noche. El irlandés Nikolay Grozdev, actual campeón del peso pluma de WOW, expondrá por primera vez su cinturón ante un ex UFC como Brett Johns, quien sometió en WOW21 a Starlite, dejando uno de los momentos más destacados de la velada en Marbella. El galés cuenta con un sólido balance de 5-2 en UFC y es un grappler experimentado, mientras que Grozdev posee una base de lucha y wrestling que ha demostrado en sus tres peleas en WOW, todas finalizadas antes de la campana.

La cartelera titular se completa con otros dos enfrentamientos. El primero enfrentará a Theo Bashford, compañero de entrenamiento de Hecher Sosa, contra Isaac Villamur, quien llega con un récord perfecto de 6-0 y un 83% de victorias por KO/TKO. El chileno entrena en el prestigioso London Shootfighters de la capital inglesa. Villamur fue derrotado por Grozdev en marzo, pero pudo recuperarse en la promotora BRAVE, donde obtuvo una victoria en el tercer asalto. Bashford regresa a WOW con ganas de ofrecer espectáculo.

El plato inicial de esta ‘Main Card’ correrá a cargo de Antonio Fofirca, una de las joyas de las MMA españolas y habitual en la compañía. ‘El Diamante’ se enfrentará a O’Sullivan en la categoría de peso ligero.