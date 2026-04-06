Artes marciales mixtas
WOW calienta Valencia para el evento más grande de la historia de las MMA españolas: ¡Más de 11.000 entradas vendidas en el Roig Arena!
La empresa liderada por Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo quiere colgar el cartel de 'sold out' en el Roig Arena para una velada de artes marciales mixtas histórica
“Queremos que sea un antes y un después para este deporte en nuestro país”. Con esta declaración de intenciones, Arturo Guillén, CEO y cofundador de WOW, dejó claro el objetivo de WOW 29 Valencia, un evento que apunta a convertirse en un hito para las artes marciales mixtas en España.
El anuncio llegó tras el éxito del último evento en Badalona, donde WOW reunió a más de 5.000 espectadores en el Olímpic en una noche que confirmó el crecimiento imparable de la promotora. Pero lo de Valencia va un paso más allá. El Roig Arena, una de las sedes más modernas y ambiciosas del país, será el escenario de una velada que ya apunta a récord: más de 11.000 asistentes confirmados y entradas vendidas incluso antes de anunciar el cartel completo.
La fórmula del éxito combina un recinto de primer nivel con un nombre propio que conecta con el público. Enoc Solves, campeón del peso semipesado, será el gran protagonista al realizar la primera defensa de su cinturón ante Daniel Ladero (4-3). A sus 41 años, el veterano valenciano vive una segunda juventud y conquistó el título el pasado mes de noviembre tras imponerse a Darwin Rodríguez, uno de los prospectos más cotizados del circuito.
La cartelera también contará con una fuerte presencia de talento emergente nacional. Antonio Forfírca, representante del Black Panther Gym, buscará mantener su invicto ante Jonathan Venancio, mientras que uno de los nombres con más proyección, David Hervías, disputará su tercer combate profesional frente al turco Emre Batan. ‘El Boogeyman’, con una brillante carrera amateur a sus espaldas, es señalado por muchos como futuro material de UFC dentro del peso medio.
Uno de los duelos más llamativos será el denominado “combate del pueblo” entre Mor Dieye y Nico Medina. El primero, invicto (3-0) y compañero de entrenamiento de Joel Álvarez en el Tíbet Club, destaca por su físico imponente. Enfrente, Medina, doble campeón del mundo de grappling y habitual en los campamentos de los hermanos Topuria, pondrá a prueba su superioridad en el suelo.
En el apartado internacional, el combate coestelar enfrentará a Damian Rzepecki y Corneliu Rotaru Lascar en el peso ligero, añadiendo un toque global a una velada que combina presente y futuro de las MMA.
Además, el evento contará con la presencia de Ilia Topuria, socio principal de la promotora y gran referente del deporte en España, que no ha querido perderse una noche que puede marcar un punto de inflexión.
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