WOW amplía horizontes: las mejores MMA aterrizan en el Roig Arena el próximo 11 de abril

WOW FC celebrará WOW 29 Valencia en el Roig Arena el próximo 11 de abril. De esta manera, la mayor promotora de Artes Marciales Mixtas de España visitará Valencia en este 2026, siendo el cuarto evento del año tras Bilbao (21 de febrero), Madrid (7 de marzo) y Barcelona (28 de marzo).

WOW FC, promotora de la que son socios el doble campeón del mundo, Ilia Topuria, y la estrella global, Cristiano Ronaldo, aterrizará en Valencia después de cerrar un 2025 de crecimiento histórico, un año en el que consolidó su posición como una de las promotoras de referencia del MMA europeo, tanto en el plano deportivo como en el mediático.

A pesar de que todavía no hay combates confirmados, se espera que esta cartelera cuente con rostros conocidos tanto del panorama nacional como internacional; asimismo, se espera que el octógono reúna a los nombres más destacados de las MMA valencianas. De esta manera, WOW FC demuestra la implicación en el desarrollo de este deporte en todo el territorio nacional.

Más allá de esta cita en Valencia, WOW FC afronta un 2026 marcado por la expansión y la diversificación de ciudades. Tras cerrar el pasado año con WOW 25 en el Madrid Arena —considerado por muchos como una de las mejores carteleras de su historia—, la promotora ha anunciado su intención de ampliar su presencia tanto a nivel nacional como internacional, con la incorporación de nuevas ciudades al circuito de eventos