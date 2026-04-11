WOW 29 Valencia: Horario, cartelera completa y dónde ver los combates en el Roig Arena en directo en España
WOW 29 no llega a Valencia como un evento más. La sensación es que la promotora quiere convertir esta velada en una fecha importante para las artes marciales mixtas en España, tanto por el escenario como por la dimensión que está tomando el proyecto. La empresa liderada ahora por Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo quiere marcar un antes y un después. Para hacerlo, ha puesto toda la carne en el asador con una cartelera repleta de estrellas y jóvenes promesas. Además, con un cinturón en juego, el que ostenta el valenciano Enoc Solves desde hace unos meses, el primer campeón del semipesado en la liga referente de MMA en España.
Después del buen ambiente vivido en Badalona, WOW vuelve a subir la apuesta y aterriza en el Roig Arena con una cartelera pensada para llamar la atención del gran público y, al mismo tiempo, seguir dando espacio a varios de los nombres más interesantes del panorama nacional. La respuesta de la afición antes incluso de conocer todos los combates ya deja claro que el interés por este deporte sigue creciendo.
El gran foco de la noche estará en Enoc Solves, que defenderá el cinturón del peso semipesado ante Daniel Ladero. El valenciano será uno de los grandes reclamos del evento y llegará con el impulso de haberse consolidado como campeón en una etapa de veteranía que está sacando su mejor versión. Enfrente tendrá a un rival exigente, con un buen jiu jitsu y con ganas de estropear la fiesta local y dar un golpe sobre la mesa.
Pero la cartelera no se sostiene solo con el combate principal. WOW 29 también servirá para medir el momento de varios peleadores que vienen empujando fuerte. Antonio Fofírca buscará seguir creciendo, mientras que David Hervías volverá a escena como una de las promesas que más expectación generan. También destaca el duelo entre Mor Dieye y Nico Medina, un cruce con mucho atractivo entre dos perfiles muy distintos y con argumentos de sobra para dejar una de las peleas más comentadas de la noche.
A eso se suma el combate coestelar entre Damian Rzepecki y Corneliu Rotaru Lascar, que aporta un perfil internacional a una velada muy enfocada en mezclar presente y futuro.
CARTELERA COMPLETA WOW 29
- Enoc Solves vs Daniel Ladero — título semipesado
- Damian Rzepecki vs Corneliu Rotaru
- Jhonatan Venancino vs Antonio Fofirca
- David Hervías vs Yunus Emre Batan
- Cristian Valencia vs Geison Moreno
- Mor Dieye vs Nicolás Medina
- Levi Batchelor vs Kakha Kortkhonjia
- Klim Gusyev vs Pedro Henrique Dias
- Harrison Josiah vs Luís Reboredo
- Jordi Nacher vs Samuel Tabi
- Santi Higuera vs Jonathan Mendoza
HORARIO Y DÓNDE VER WOW 29 VALENCIA
La cartelera de WOW 29 en el Roig Arena podrá verse en directo a través de Movistar+, a partir de las 18:00 horas CET en el dial Movistar Deportes y a partir de las 20:15 horas CET, coincidiendo con el inicio de la cartelera estelar, por el dial 'Vamos'.
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