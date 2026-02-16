WOW 28 aterriza en Barcelona con un título en juego: esta es la cartelera completa

WOW, la empresa líder de artes marciales mixtas en España, ya ha anunciado el cartel oficial del WOW 28 Barcelona, la primera vez que la promotora propiedad de Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo aterriza en la Ciudad Condal con un evento numerado. El Pabelló Olímpic de Badalona, recinto emblemático del deporte español, acogerá una velada compuesta por 10 combates profesionales de MMA.

Sintes defiende el trono del mosca

El combate estelar tendrá como protagonista a Fabia Sintes, primer campeón del peso mosca en la historia de WOW, que pondrá en juego su cinturón ante el alemán Abdul Karim Badakhshi (9-3). El español, de 31 años y formado en el MMA Barcelona Team, regresa tras su exitosa defensa del título el pasado noviembre en Vitoria, donde finalizó a Amir Malekpour por llave de brazo. Meses antes, en junio, se había proclamado campeón de las 125 libras tras imponerse a Davi Santos en una exigente batalla a cinco asaltos.

Choque internacional en el wélter

En el combate coestelar se medirán dos nombres con recorrido internacional: Daniil Prikaza (16-8-2) y Adrián Oviedo (8-4), en la categoría del peso wélter. Un duelo que promete ritmo y experiencia sobre el octágono.

Antes, uno de los grandes focos estará puesto en el talento femenino catalán. Andrea Meneses (7-3), de 29 años y representante del Uppercut Training Center, buscará su tercera victoria consecutiva ante la francesa Claire Lopez (7-3), peleadora con experiencia en promotoras de prestigio como Rizin y Bellator. ‘Kali’ debutó en WOW el pasado septiembre con una sólida victoria por decisión unánime y ahora quiere consolidarse como una de las caras visibles del proyecto.

Jóvenes promesas en escena

El cartel también reserva espacio para el futuro. Liam Arjona, uno de los talentos emergentes de Barcelona, competirá ante su público frente al español José Gilarte, en un combate clave para medir su proyección.

Además, se producirá el debut profesional de Dimitri Barkaia, georgiano afincado en la capital catalana y considerado una de las grandes “joyas” del circuito amateur. Con apenas 19 años, Barkaia dará el salto al profesionalismo ante el británico Charlie Hatton, en las 170 libras.

El WOW 28 Barcelona servirá además como antesala del WOW 29, evento histórico para la promotora, que celebrará por primera vez una velada en el Roig Arena de Valencia, uno de los nuevos recintos de referencia del deporte nacional.