WOW 22 pone en juego su primer cinturón pesado entre Darwin Rodríguez y Enoc Solves

El próximo 14 de septiembre, el Madrid Arena será escenario de una de las veladas más esperadas de las artes marciales mixtas en España. El evento WOW 22 pondrá frente a frente a dos de los nombres más sonados del circuito nacional: Darwin “El Noble” Rodríguez y Enoc “El Toreador” Solves Torres, quienes disputarán el cinturón vacante del peso semipesado.

La rivalidad entre ambos peleadores no es nueva. Desde hace años se hablaba de un posible enfrentamiento, que finalmente no llegó a concretarse cuando Rodríguez era campeón en AFL. Ahora, WOW lo hace realidad en un duelo que muchos aficionados consideran una cuenta pendiente en la historia reciente de las MMA españolas.

El semipesado en juego

Rodríguez llega con un récord de 18 victorias y 6 derrotas, respaldado por una racha positiva y la convicción de que este combate puede abrirle las puertas hacia competiciones internacionales de mayor envergadura, como la UFC. De hecho, el canario comentó en varias entrevistas que una vez firmó el contrato de este combate estelar en WOW, la UFC le propuso el reto de participar en el Dana White's Contenders series, una oferta que tuvo que rechazar por su compromiso anterior ya pactado.

El cartel principal de WOW / WOW

Solves, con una dilatada trayectoria y una hoja de servicio de 28 victorias, 11 derrotas y 1 empate, buscará demostrar que la experiencia y el temple siguen siendo armas letales, incluso ante un rival en ascenso.

WOW ha puesto toda la carne en el asador para consolidarse como promotora de referencia. El evento se emitirá en Movistar+ y UFC Fight Pass, lo que garantiza una proyección internacional inédita para una velada organizada en suelo español.

Colombo regresa a la acción

Uno de los enfrentamientos que más expectación genera en la cartelera principal será el que mida a Miguel Ángel “Colombo” Lozano con el brasileño Everton Cruz, en la división de peso ligero. Colombo llega con un récord de 7 victorias y 1 derrota, una marca que refleja su rápido ascenso en la escena nacional. Sin embargo, su última presentación lo dejó con un sabor amargo: sufrió el primer revés de su carrera profesional con una contundente derrota por nocaut ante Ibragimov, la gran estrella de WOW del momento.. Este combate supone para él una oportunidad de redención, de demostrar que aquel tropiezo no fue más que una lección en su camino hacia la cima.