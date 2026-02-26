World Aquatics suspende la Copa Mundial de Saltos de Guadalajara tras el brote de violencia en la ciudad

World Aquatics, organismo rector de los deportes acuáticos, anunció este jueves la suspensión de la parada de la Copa Mundial de Saltos que estaba programada para Zapopan (Jalisco, oeste de México) del 5 al 8 de marzo próximos, tras los hechos violentos registrados el domingo.

En un comunicado, la institución explicó este jueves que, tras consultar con la Federación Mexicana y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) de Jalisco, fue tomada la decisión de no celebrar el certamen con los mejores saltadores del mundo.

"Esta decisión la hemos tomado luego de una profunda evaluación de los riesgos en Zapopan y en el estado. La seguridad de los participantes en los eventos de World Aquatics sigue siendo nuestra máxima prioridad", explicó el organismo.

Jalisco ha sido epicentro de un brote de violencia en México desde el domingo pasado, cuando fue abatido durante un operativo militar Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en Jalisco.

Incendios, bloqueos, ataques a bancos y otras instituciones y a personas se han repetido en Jalisco y en otros estados, lo cual tomó en cuenta la World Aquatics, que reconoció la seriedad de México en la preparación de la competencia y adelantó que Zapopan seguirá en la mirada como posible sede de próximos eventos.

La parada de la Copa Mundial en México era clasificatoria para la Súper Final Mundial con sede en Pekín del 1 al 3 de mayo; al no celebrarse, la clasificación para el certamen será en base a los resultados en la parada de Montreal, a partir de hoy.

La suspensión de la competencia en México llegó horas después de que la FIFA dio un espaldarazo a México y en especial a Guadalajara, Jalisco, como uno de los escenarios de la Copa Mundial de Fútbol, a partir del 11 de junio.

Ante dudas en el extranjero sobre si México podría garantizar la seguridad durante el Mundial de Fútbol, que tendrá otras dos sedes en el país en la capital y en Monterrey, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que todos los países pasan por momentos de dificultades y confía en que México organice la Copa Mundial con seguridad y todas las garantías.