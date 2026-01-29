WindGames 2026: Empuriabrava reúne al mundo del “vuelo” en túnel con equipos de 39 países

Los WindGames, una de las competiciones internacionales más prestigiosas del indoor skydiving, celebran su 10ª edición del 29 al 31 de enero de 2026 en Windoor Empuriabrava, un centro de referencia europeo y mundial para una disciplina que mezcla técnica, potencia y una dosis de espectáculo imposible de ignorar.

Nacidos en 2014, los WindGames se han consolidado como una cita clave del calendario internacional: atletas que "vuelan" a centímetros del control absoluto, core en tensión y decisiones a velocidad de vértigo. La edición de este año vuelve a elevar el listón con un programa cargado de modalidades: FS, VFS, 2 Way Dynamic, 4 Way Dynamic, Solo Speed, Freestyle y Freestyle Junior, además de nuevas categorías como 2 Way Dynamic Intermediate y las 4 Relay Races, pensadas para añadir ritmo y emoción al formato competitivo.

El evento, además, presume de alcance global: los equipos participantes llegan desde hasta 39 países y, en muchos casos, con formaciones mixtas de distintas nacionalidades, un detalle que refuerza ese punto de encuentro mundial que se ha ganado la competición. A ello se suma un panel de jueces internacionales de primer nivel, garantía de rigor técnico y máxima exigencia en cada prueba.

Más allá del aire, el impacto se nota en tierra. Los WindGames mantienen acuerdos con hoteles del entorno y algunos llegan a abrir expresamente para acoger a deportistas y asistentes, dinamizando la economía local en temporada baja. Con más de seis meses de planificación y cerca de tres semanas de montaje, Empuriabrava se prepara para tres días en los que, literalmente, se compite volando.