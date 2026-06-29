Impacto Jódar en su estreno en Wimbledon

El estreno de Rafa Jódar en Wimbledon llegaba envuelto de incógnitas. Tanto físicas como de rendimiento, pero el joven tenista madrileño dio una nueva demostración de talento y capacidad superando la primera ronda ante el británico Felix Gill (6-3, 6-3 y 7-5) en apenas una hora y 56 minutos de partido.

Era su regreso a la competición después de los cuartos de final en Roland Garros, tras haberse visto obligado a retirarse tanto de Queen's como de Eastbourne por una lesión abdominal que mantuvo en vilo su presencia en Wimbledon. Sin preparación previa se presentó el español a su primer envite como profesional en la superficie y poco tardó en demostrar que atesora capacidades de sobras para triunfar también en ella.

Cierto es que su rival, invitado por el torneo al cuadro final, apenas presentó argumentos de peso para mantener batalla en el partido, sobre todo al resto donde no pudo hacer nada de daño a un Jódar solvente y confiado en cada uno de sus turnos. Solo en el tercer set el español vio ceder uno de sus turnos, resolviendo acto seguido para no dejar escapar ningún parcial en un estreno de notable alto.

Fue el único set en el que se mantuvo algo de batalla, siendo los dos primeros comandados de inicio a fin por el español que en el primero se hizo muy rápido con la rotura y la defendió sin la mínima duda hasta el final.

El segundo tuvo un guion parecido, pese a que ya tuvo que salvar la primera bola de rotura en el penúltimo juego. La respuesta fue contundente, cerrando el parcial con una nueva rotura en blanco.

Necesitó más esfuerzo para cerrar el partido, pero en cuanto se vio de nuevo con la posibilidad se lanzó a por su rival, golpeando a cada momento que pudo con el resto, que demostró que en hierba sigue siendo tan letal como lo fue en toda la gira de tierra. A las puertas del 'tie break' conisguió la victoria definitiva el tenista de Leganés.

En su siguiente paso sobre la hierba londinense, Jódar se medirá a Pablo Carreño, contra quien ya se vio las caras en los octavos de final de Roland Garros y que superó su debut ante el canadiense Denis Shapovalov, que se retiró cuando el asturiano dominaba el partido dos por dos sets (6-3, 7-6 (7) y ret.).

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Sin duda, el estreno del madrileño fue inmejorable, dejando unas sensaciones que hacen también soñar en grande con él en Wimbledon.