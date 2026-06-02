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DEPORTES

Westfield La Maquinista acogerá la fiesta más grande de Barcelona

La tercera edición del evento impulsado por Spursito y Josu Rodríguez se celebrará entre finales de junio y principios de julio con pruebas deportivas, e-gaming, actividades temáticas del Mundial y premios para los participantes

Westfield La Maquinista acogerá la fiesta más grande de Barcelona

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Westfield La Maquinista se convertirá este verano en el gran punto de encuentro para los aficionados al fútbol con la celebración de la tercera edición de Space Fútbol, una experiencia impulsada por el creador de contenido Martí Miras, conocido como Spursito, y el futbolista Josu Rodríguez. El evento tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de junio y 3, 4 y 5 de julio, en horario de 10.00 a 19.00 horas.

La iniciativa combinará deporte, entretenimiento, formación y tecnología a través de un recorrido de aproximadamente cuatro horas repartido por las tres plantas del centro comercial. Los asistentes podrán participar en siete pruebas inspiradas en diferentes países mundialistas, con actividades relacionadas con la habilidad, la velocidad, la precisión, la potencia de disparo, los videojuegos y el conocimiento futbolístico mediante dinámicas tipo trivia.

Uno de los principales atractivos será la zona dedicada al e-gaming y al universo de los Mundiales, que incluirá espacios para coleccionistas de cromos y un photocall temático. La entrada tendrá un precio de 10 euros e incluirá el acceso a todas las actividades, así como premios garantizados para los participantes, entre ellos un álbum oficial de cromos de Panini.

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Tras el éxito de las ediciones anteriores, que reunieron a destacadas figuras del fútbol y la creación de contenido, la organización prevé alcanzar hasta 1.000 asistentes diarios. Con esta propuesta, Westfield La Maquinista refuerza su apuesta por experiencias innovadoras y de ocio dirigidas a todos los públicos, consolidándose como uno de los principales referentes de entretenimiento de Barcelona durante la temporada estival.

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