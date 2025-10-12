El Sant Andreu se reivindica y conquista su primera Supercopa de Europa

El Sant Andreu conquistó este domingo su primera Supercopa de Europa tras derrotar al ZV de Zaan (17-10), en una final en la que ejerció de anfitrión en la piscina Pere Serrat de Barcelona y que encarriló en el primer período con un parcial de 7-3.

El conjunto dirigido por Javi Aznar, que llegaba tras perder las finales de la Copa Catalunya y la Supercopa de España, se reivindicó así con su primer título de la temporada y se unió al Astralpool Sabadell como los únicos equipos españoles han levantado este trofeo, que enfrenta al campeón de la Liga de Campeones y al de la Eurocopa.

Elena Ruiz, con cinco goles, y Ariadna Ruiz, con tres, fueron las máximas realizadoras del equipo catalán, mientras que Roline Schuijt fue la referencia ofensiva neerlandesa con tres tantos.

Con la moral tocada tras las últimas derrotas, el Sant Andreu salió decidido a reivindicarse. Un parcial de 3-0 en apenas dos minutos marcó el ritmo, con las hermanas Ruiz al frente de un vendaval ofensivo que permitió al cuadro barcelonés cerrar el primer periodo con un sólido 7-3.

Tras la pausa, el equipo dirigido por Javi Aznar aumentó la diferencia gracias a la eficacia en el lanzamiento, mientras que el conjunto neerlandés solo encontraba respuesta en las hermanas Rogge, demasiado solas frente a un campeón de la Champions que llegó al descanso con un cómodo 11-6.

Tras el descanso

Ni el descanso frenó el ímpetu de las locales, que dejaron el partido visto para sentencia con un gol de la joven Queralt Antón (14-7). El tercer acto estuvo marcado por la seguridad de Martina Terré bajo palos y por los constantes bloqueos defensivos que secaron al ZV de Zaan, que apenas pudo marcar un gol en todo el período en su estéril empeño por remontar.

Con el título ya en el bolsillo, Javi Aznar dio entrada a las juveniles Noemí Gómez, en la portería, y Lucía Latorre para disputar unos últimos minutos de trámite. Las hermanas Ruiz ampliaron su cuenta goleadora y Phillipa Pedley se estrenó con el tanto que cerró el 17-10 definitivo, y que colocó al cuadro barcelonés junto al Sabadell como los dos únicos equipos españoles con una Supercopa de Europa en sus vitrinas.