España cae ante Estados Unidos y se cuelga la plata en la Copa del Mundo de waterpolo

La selección española femenina de waterpolo ha caído este domingo ante Estados Unidos (13-9) en la final de la Superfinal de la Copa del Mundo, que se ha celebrado en Sídney (Australia), un resultado que impide al combinado de Jordi Valls conseguir el único título que se le resiste.

A pesar de todo, la medalla de plata supone el mejor resultado histórico del combinado femenino español, vigente campeón olímpico, en la competición, en la que también se colgó el bronce en las ediciones de 2014 y 2023.

Los seis goles de Emily Ausmus guiaron a las norteamericanas, que tardaron tres minutos en abrir el marcador con un tanto de Rachel Gazzaniga en superioridad. Ari Ruiz empató con una vaselina, pero Fattal y Ausmus, esta última gracias a un contraataque tras una de las tres superioridades fallidas de las españolas en el primer cuarto, abrieron hueco.

Carlota Peñalver recortó distancias, pero las de Adam Krikoriam consiguieron mantener la renta al final de los primeros ocho minutos (4-3). En el arranque del segundo cuarto, España empató con un parcial de 2-0, mientras Martina Terré se entonaba bajo palos, aunque dos contraataques de Emily Ausmus castigaban al equipo y le dejaban dos abajo al descanso (7-5).

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En la reanudación, con unas acertadas Paula Leitón y Paula Camus, las de Jordi Valls consiguieron empatar de nuevo por mediación de Elena Ruiz (8-8), a lo que Estados Unidos respondió con un parcial de 2-0 letal y que obligaba a remontar en el cuarto final (11-9). Sin embargo, las campeonas olímpicas no pudieron volver a anotar y tuvieron que conformarse con la plata.