España arranca ante Israel la defensa del cetro europeo

La selección masculina española de waterpolo, actual campeona europea y mundial, defiende su corona continental a partir de este sábado en Belgrado, donde los anfitriones son los principales favoritos al título. Un camino que España arranca este sábado (12:45 CET) ante Israel.

Ya sin el hispano-brasileño Felipe Perrone, la eterna estrella del waterpolo mundial que se retiró el pasado verano, España volverá a reivindicarse en una gran competición, algo que, salvo en los Juegos Olímpicos, ha hecho repetidamente desde la llegada al banquillo de David Martín en 2017.

Es un Europeo muy abierto, con la presencia de 16 equipos divididos en cuatro grupos. Los tres primeros de cada uno de ellos acceden a la segunda fase en dos grupos diferentes y se arrastran los resultados. Los dos primeros se clasifican para semifinales.

Calendario fase de grupos 10 de enero 12:45 H. Israel - España 12 de enero 20:30 H. España - Serbia 14 de enero 15:15 H. Países Bajos - España

Pero hasta allí, el camino será complicado. De hecho, España y Serbia ya se verán las caras en el grupo de clasificación, el C, que comparten con Países Bajos e Israel, que está varios escalones por abajo.

España, única selección en el podio desde 2018

Los de David Martín son el único equipo que ha subido al podio en los últimos cuatro europeos, en los que ha sumado un oro (2024), dos platas (2018 y 2020) y un bronce (2022).

Pero es más, entre 2018 y 2025, ha ganado metales en todas las grandes competiciones, salvo en Juegos Olímpicos: cinco en Mundiales, dos en la Liga Mundial y dos títulos en la Copa del Mundo, además de las cuatro medallas en Europeos.

El equipo está muy compensando, con unos cuantos jugadores en el 'top 10' mundial, entre ellos Álvaro Granados, considerado el mejor del último año. Bernat Sanahuja y Alberto Munárriz (Barceloneta), Miguel de Toro (Ferencvaros) y el meta Unai Aguirre, también del Barceloneta, figuran entre los mejores del mundo.

El infierno del Belgrado Arena: 13.000 espectadores

Serbia será el principal rival en la primera fase. Arropado por los más de 13.000 aficionados que se darán cita en el Belgrado Arena, los de Uros Stevanovic son los favoritos a llevarse el título.

Son lo actuales campeones olímpicos, de hecho han conquistado los tres últimos oros olímpicos, y se crecen en la adversidad. Liderados por el gran capitán Dusan Mandic y por Nikola Jaksic, están en todas las quinielas para el oro.

Los tres primeros del grupo C se medirán con los tres primeros del A, otro de los grupos complicados del Europeo, con Hungría, Montenegro y Francia como principales aspirantes, además de Malta, que no tiene opciones de clasificación.

Hungría, Montenegro y Francia se cruzarán con España

Los 'magyares', trece veces campeones europeos, son un equipo muy sólido con Vogel, Angyal, Jansik y Manhercz como columna verterbal. La primera plaza del grupo se la disputarán con Montenegro, que tiene un equipo joven con mucha proyección y despedirá en este Europeo a ilustres veteranos.

Como aspirante estará Francia, que tenía que haber dado el salto en sus Juegos, pero que no lo dio. Thomas Vernoux y Alexandre Bouet son sus grandes estrellas.

Croacia y Grecia, favoritos en el B; Italia, en el D

Por el otro lado del cuadro circulan tres aspirantes: Croacia, Grecia e Italia. Los balcánicos fueron campeones mundiales en 2024 y subcampeones olímpicos y europeos. Se trata de un grandísimo equipo entrenado por Ivica Tucak.

Se jugarán con Grecia el liderato del grupo B. Los helenos de Theodoros Vachos son un equipo emergente, con grandes jugadores y que en la preparación, por ejemplo, demostraron su calidad goleando a España (17-10). No tiene ninguna medalla en Europeos, pero siempre roza la posibilidad. El grupo lo completan Georgia y Eslovenia, que se disputarán el derecho de jugar la segunda fase entre los grandes.

Finalmente en el grupo D, Italia es la principal favorita. Los de Alessandro Campagna lo comparten con Rumania, Eslovenia y Turquía, aunque el 'Settebello' con Marco del Lungo y Edoardo di Somma como principales jugadores, no debe tener problemas para sumar todas las victorias.