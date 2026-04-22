El Barceloneta sella una nueva Final 4 con una contundente goleada

El Zodiac Atlètic Barceloneta ofreció este miércoles una exhibición en la piscina Sant Sebastià y trituró al Brescia italiano (17-6) en un partido que dejó encarrilado antes del descanso (8-2) y que le asegura su novena presencia en la Final a Cuatro de la Liga de Campeones desde la temporada 2012-2013.

El equipo que dirige Fran Fernández, liderado por los cuatro goles de Vince Vigvári, impuso desde el inicio un ritmo asfixiante que desactivó por completo al conjunto italiano.

Con este triunfo, el equipo marinero certifica matemáticamente su presencia en la cita de Malta a falta de dos jornadas y volverá a aspirar a su segundo título continental, un objetivo que se le resiste desde 2014.

El Brescia solo logró ponerse por delante en la primera jugada del partido, con el 0-1 de Ante Visković, un espejismo inmediato ante la respuesta del cuadro marinero. A partir de ahí, el dominio local fue absoluto, sustentado en una defensa muy sólida -que dejó a los italianos en un pobre 3/13 en superioridades numéricas- y en un Unai Aguirre decisivo bajo palos con diez intervenciones.

El 8-2 al descanso reflejó la superioridad del conjunto barcelonés, que no bajó el listón tras la reanudación. Lejos de administrar el resultado, el único representante español tras la eliminación del CN Sabadell en fase de grupos, desactivó por completo al conjunto transalpino, en el que solo Vincenzo Dolce, con tres goles, logró dar la cara en el contundente 17-6 definitivo.

Ficha técnica

17 - Zodiac Atlètic Barceloneta: Aguirre; Munárriz (2), Velotto (-), Valls (-), Sanahuja (2), Echenique (1), Javier Bustos (-), Burian (1), Tahull (2), Vigvari (5, 1p), Biel (3), Alejandro Bustos (-), Gomila (1) y Delmas (p.s).

6 - AN Brescia: Baggi; Del Basso (1), Guerrato (-), Lodi (-), Ferrero (-), Popadic (-), Dolce (3), Gianazza (-), Alesiani (-), Viskovic (1), Casanova (-), Giri (1), Balzarini (-) y Massenza (p.s).

Parciales: 5-2, 3-0, 4-2 y 5-2

Árbitros: Andrej Franulovic (CRO) y Sinisa Matijasevic (MNE). Eliminaron a Unai Biel (min.31) por parte del Zodiac Atlètic Barceloneta y a Alessandro Balzarini (min.22) por parte del Brescia.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada del Grupo A de cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en la piscina de Sant Sebastià (Barcelona).