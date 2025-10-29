El Atlètic Barceloneta pierde el liderato y el Sabadell se hunde como colista

El Zodiac Atlètic Barceloneta perdió este miércoles el liderato del Grupo D de la Liga de Campeones tras caer frente al Marsella francés por 12-11, mientras que el KEIO Sabadell se hundió en la última posición del grupo al sucumbir ante el Hannover alemán por 16-14.

Ya no entró bien al partido el conjunto marinero en la reedición del partido por el bronce de la última Liga de Campeones. Aunque se adelantó con un tanto de su capitán Alberto Munárriz, el cuadro francés dio la vuelta al marcador y mantuvo la iniciativa hasta el descanso (4-5), ante un campeón español que no supo concretar las múltiples superioridades numéricas de que dispuso.

Tras el descanso, el equipo dirigido por Fran Fernández no mejoró defensivamente y en el tramo final del tercer período encajó un parcial de 0-3 (5-9, min.23) que dinamitó el marcador.

El Atlètic Barceloneta no perdió la cara al partido y, liderado por su máximo artillero Bernat Sanahuja, llegó a colocarse a un gol (9-10, min.28). Remó hasta el final y logró empatar (11-11, min.30), pero Alexander Bouet firmó el 11-12 definitivo que deja al cuadro francés como líder en solitario del grupo.

Y derrota también del KEIO Sabadell, que no levanta cabeza en la Liga de Campeones. El equipo vallesano tiró por tierra una gran primera parte y cayó en Hannover (16-14), hundiéndose como colista del Grupo D y complicando sus opciones de clasificación entre los dos primeros para avanzar a la siguiente ronda.

Todo hacía pensar que sería un partido plácido para el equipo dirigido por Quim Colet, tras un primer período que cerró con ventaja (3-6). Sin embargo, antes del descanso el cuadro alemán ya había recortado distancias (6-8) y, aunque el Sabadell logró mantener esa renta de dos goles hasta cuatro minutos del final (12-14), se desvaneció en los instantes finales.

El Hannover aprovechó el desconcierto final y firmó un parcial de 4-0 que le dio la victoria y dejó al Sabadell sin margen de error en las cuatro jornadas restantes si quiere seguir vivo en la máxima competición continental de clubes.