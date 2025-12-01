WAR y Fight Lover se fusionan para 'Noche de Leyendas' en el Olímpic de Badalona

Dos de las promotoras más influyentes de España en deportes de combate unirán fuerzas a principios de 2026 para ofrecer un espectáculo asegurado. Fight Lover y WAR MMA celebrarán conjuntamente Noche de Leyendas el próximo 14 de febrero, regresando al mítico Olímpic de Badalona tras el éxito rotundo de sus dos primeras ediciones.

La velada contará con 12 combates que fusionarán las señas de identidad de ambas organizaciones. Por parte de WAR, habrá seis peleas profesionales de artes marciales mixtas, incluyendo las finales del segundo reality “The Ultimate Warrior”, con dos cinturones en juego.

LAS MEJORES ARTES MARCIALES, OTRA VEZ EN BADALONA

El evento se enmarcará dentro de Noche de Leyendas WAR x Fight Lover. NDL es un proyecto que se ha consolidado como uno de los grandes referentes del panorama nacional. En su segunda edición, el pasado mes de octubre, superó los 7.000 espectadores con una noche inolvidable coronada por el duelo entre Abner Lloveras y el propio Franco Tenaglia. La primera entrega, celebrada en febrero, reunió a más de 4.000 asistentes con Sergio “Maravilla” Martínez y César Córdoba como cartel estelar.

Noche de Leyendas 2 / FIGHT LOVER

WAR, considerada la segunda liga de MMA más importante de España tras WOW, se ha convertido en una auténtica factoría de talento nacional gracias a su estrecho vínculo con el Climent Club y los hermanos Jorge y Agustín Climent, que forman parte de la dirección junto a Diego Moreno. Este sábado 6 de diciembre se celebrará WAR 8 en el Palacio Vistalegre de Madrid, una cita donde el público podrá disfrutar de algunos de los prospectos más prometedores de la casa, como Pepe Torres, Miguel “Manguelo” Navarro, Leo Climent o Borja García. La marca destaca por combinar talento deportivo con perfiles mediáticos y potentes en redes sociales, un cóctel que convierte cada evento en un éxito.

Manguelo, una de las estrellas de la promotora WAR MMA / ADRIÁN RUBIO MORENO (@ADRUMOR)

Fight Lover, por su parte, continúa impulsando la carrera de jóvenes figuras del Muay Thai como Álex Usieto, uno de los nombres con mayor proyección del país. El catalán de 19 años será la gran atracción del primer Fight Night de la promotora, que tendrá lugar este 14 de diciembre en el Cúbic de Viladecans, donde se enfrentará a Mario Fernández por el título internacional WBC.