Un Waltinho en estado de gracia acerca al Jimbee Cartagena al objetivo

El Jimbee Cartagena volvió a demostrar que va muy en serio en la actual Champions League después de llegar a las semifinales el año pasado en su debut en la máxima competición continental (perdió por 3-2 contra el AFC Kairat kazajo).

Sporting Anderlecht - Jimbee Cartagena (fútbol sala, Champions League), 31/10/2025 CHAMPIONS LEAGUE AND 0 4 CAR Alineaciones SPORTING ANDERLECHT, x Bassani (p.), Rangel, Darlan, Gréllo, Cainan -cinco inicial-, Raúl Jiménez (p.s.), Mancuso, Tarakanovs, Rakic, Edu, Eric Panés, Vanderheyden y Jean Carmo. JIMBEE CARTAGENA, 4 (1+3): Chemi (p.), Tomaz, Gon Castejón, Fran Cortés, Waltinho (2) -cinco inicial-, Chispi, Juninho, Pablo Ramírez, Mellado, Motta, Osamanmusa (1), Jesús Izquierdo y Darío Gil.

A las órdenes de Duda (uno de los mejores entrenadores que haya pasado nunca por el fútbol sala español), el cuadro cartagenero encaraba esta Ronda Principal de la Liga de Campeones en un excelente momento tras la trabajada y polémica victoria del pasado sábado contra el Barça de Javi Rodríguez (4-3).

El campeón de las dos últimas ligas españolas había debutado en la localidad polaca de Gliwice con un sonoro 5-0 ante el Kauno Zalgiris lituano y este viernes ha vuelto a mantener su portería virgen con una victoria por 0-4 ante un gran equipo, el Sporting Anderlecht.

Los belgas, que dejaron sin Final a Cuatro al Barça de Jesús Velasco hace tres años, venían de perder ante los anfitriones del Piast Gliwice (2-1). Tras anotar dos goles contra los bálticos, Juninho gozó de buenas ocasiones en los primeros minutos que no alteraron el marcador.

El partido era un monólogo 'melonero' y, cosas del fútbol sala, el 0-1 llegó a los 12 minutos en un autogol del letón Tarakanovs a disparo de precisamente de Juninho. Entrenado por el español Álvaro Martínez, 'Les Mauves Et Blancs' crearon peligro con el catalán Eric Panés (ex de Sala 5 Martorell) y con el propio Tarakanovs como protagonistas.

A los cuatro minutos de la reanudación, la pizarra de Duda dio resultado como tantas otras veces. Sin ir más lejos, el pasado sábado en el 'Palacio' frente al Barça. De hecho, el 0-2 lo anotó uno de los grandes protagonistas de ese encuentro liguero, el brasileño Waltinho al desviar a gol un remate del capitán Jesús Izquierdo.

A sus 40 años cumplidos el pasado mes de julio, el brasileño Gréllo (ex de ElPozo Murcia) gozó de una buena ocasión antes de que el internacional tailandés Osamanmusa firmarse el 0-3 en el 29' a pase de Motta. El italobrasileño ya está recuperado tras su fugaz aparición para batir a Dídac el pasado sábado.

Los últimos 10 minutos fueron bastante plácidos para el Jimbee Cartagena, que ya está en la Ronda de Elite y se jugará la importante primera plaza del Grupo 1 el domingo contra el anfitrión Piast Gliwice. Pese a ello, Waltinho quiso seguir dejando patente su gran momento y cerró el marcador y su doblete con el 0-4.