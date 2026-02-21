Vuelve la II NACEX Ryder Barcelona-Madrid con aires de amistosa revancha

Tras el éxito de su primera edición, la II NACEX Ryder Barcelona – Madrid 2026 de golf se celebrará los días 24 y 25 de febrero en el campo del Club de Golf El Saler de Valencia. Un año más, el torneo enfrentará a las Asociaciones de Periodistas Jugadores de Golf de Catalunya (ACPJG) y de España (AEPJG), que resultaron ganadores en la primera edición.

El evento contará con la participación de un total de 32 jugadores, 16 por equipo, entre los que estarán conocidos periodistas de ambas asociaciones, ilustres deportistas y destacados colaboradores en medios de comunicación.

Este año este evento toma aún mayor relevancia tras el anuncio el año pasado de que España volvería a acoger una Ryder Cup entre Europa y Estados Unidos para el año 2031, que tendrá lugar en el campo de Camiral en la Costa Brava. La segunda vez que España (Valderrama 97) acoge uno de los eventos deportivos más prestigiosos del mundo, tras un Mundial de Fútbol y unos Juegos Olímpicos. Un hito entre las sedes europeas que, a excepción del Reino Unido, ya que ningún país ha repetido la organización de este prestigioso torneo mundial.

Madrid defiende el título

El equipo de la Asociación de Periodistas de Madrid defenderá el título conquistado el año pasado por un apretado marcador de 14-10, en la primera edición del torneo disputada en el mismo campo de El Saler. Para esta ocasión, las Asociaciones catalana y madrileña presentarán dos equipos reforzados y altamente competitivos que prometen grandes emociones sobre el césped y los greenes de uno de los mejores y más exigentes campos de España

El equipo de Madrid celebra la victoria conseguida en 2025 en la primera edición de la NACEX Ryder / NACEX

Por parte del equipo de Barcelona, destaca la presencia del doble ex campeón de Roland Garros de tenis, Sergi Bruguera, el ex futbolista Gerard Autet, el ex internacional de basket Ferrán Martínez, el ex tenista Carlos Costa y el actor y humorista Jordi Ríos, todos ellos socios de la Asociación Catalana de Periodistas Jugadores de Golf. En el equipo madrileño, sus componentes mediáticos el periodista de "El Chiringuito" Iñaki Cano, el ganador de Pasapalabra, Oscar Díaz y el campeón de Europa de Snowboard, Fidel Alonso.

El Hotel Parador de El Saler, de cuyas instalaciones forma parte el campo de Golf, será la sede en la que se desarrollarán distintos eventos propios del torneo y alojará a los participantes.

El Saler será un magnífico escenario para acoger por segundo año consecutivo la NACEX Ryder / RYDER

El martes 24 de febrero, una vez terminada la primera jornada de competición, todos los medios de comunicación que lo deseen podrán realizar entrevistas y reportajes con Sergi Bruguera, Gerard Autet, y Ferran Martínez o Carlos Costa, que estarán a su disposición de 18:00 a 19:00 horas en los salones de El Parador Nacional de El Saler. Posteriormente ambos equipos disfrutarán de una cena conjunta de presentación del torneo en el mismo Parador.

