En Directo
Nations League femenina
La vuelta de la semifinal de la Nations League: Suecia-España, en directo
La selección femenina defiende en Goteborg ante Suecia el valioso 4-0 de La Rosaleda en la vuelta de las semifinales de la Liga de Naciones
España tiene cerca una nueva final. Muy superior el pasado viernes en el Estadio de La Rosaleda, la campeona del mundo espera volver a controlar a un rival que seguramente se parecerá más a la de la segunda mitad y que buscará, al menos, llevar toda la incertidumbre posible apoyada por su público y por su ánimo de revancha.
Una primera parte de buen nivel y una segunda algo más descafeinada, salvo en el cuarto de hora final, certificaron la primera alegría de Sonia Bermúdez como seleccionadora y evidenciaron una vez más el nivel competitivo de la 'Roja', que principalmente tendrá que solventar lo mejor posible el previsible impetuoso arranque del equipo que entrena Tony Gustavsson, cuyo carácter competitivo hace que sea complicado pensar que use el choque con una probatura.
MIN 1 (0-0)
¡Arraaaanca el partido en Gotemburgo!
Suenan los himnos
Todo a punto para que salten las jugadoras al terreno de juego. Ambientazo en el Gamla Ullevi, un estadio muy especial
Muchos más cambios en el once de Suecia: entran Holmberg y Nelhage en defensa (por Lundkvist, que arranca en el centro del campo, en el lugar de Angeldal, e Ilestedt), Bah por Rolfö en el extremo zurdo y y Schröder por Blackstenius en punta. Una alineación muy joven
Y esta es la alineación de Tony Gustavsson con Suecia:
