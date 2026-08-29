Volvió a rugir el Letzigrund, la pista mágica del atletismo

Construido en 1925 y sometido a varias remodelaciones, el Letzigrund y Zürich se convirtieron en un templo del atletismo por la pléyade de récords del mundo y por el ambiente de atletismo que se respiraba en las gradas. La Weltklasse fue siempre una de las reuniones estrella de la Wanda Diamond League, con el añadido de que el clima y la temperatura suelen ser beneficiosas.

Sin embargo, el verdadero lavado de cara llegó con motivo de la Eurocopa de 2008 que acabaría alzando la 'Roja' con Luis Aragonés en el banquillo. El nuevo estadio se inauguró el 7 de septiembre de 2007 (dos años antes de lo previsto) con casi 30.000 espectadores en una nueva edición de la Weltklasse.

El pasado jueves se vivió una de las ediciones más espectaculares de la historia, con dos récords mundiales y el asalto fallido sobre 6,32 metros de Armand Duplantis (6,25) y Emmanouil Karalis (6,20 y récord nacional), por lo que se mantienen como plusmarca universal los 6,31 metros que saltó el sueco de adopción en pista cubierta en Uppsala.

Duplantis y Karalis, rivalidad y máximo respeto / EFE

Dos nuevos iconos

Alison dos Santos ha sido siempre un luchador, desde que un accidente doméstico le quemó la cara con apenas 10 meses y lo dejó sin pelo en esa zona de la cabeza. Oro en el Mundial de Eugene'22 y dos veces bronce olímpico, el brasileño había derrotado ya varias veces este año a Karsten Warholm y en Zúrich también le arrebató su récord mundial.

El noruego se colgó el oro en los Juegos de Tokio'21 y batió su récord mundial para dejarlo en el primer 'sub 46' de la historia (45.94). Dos Santos salió lanzado en el Letzigrund, a la entrada en la recta aventajaba en varios metros al escandinavo y venció con 45.80 por los 46.49 de su gran rival. Un gran récord de un atleta especialmente querido en el 'mundillo'.

Los 100 vallas se han convertido en una batalla entre la estadounidense Masai Russell y la nigeriana Tobi Amusan, quien se proclamó campeona universal en 2022 en Eugene con plusmarca mundial (12.12) para arrebatárselo a la estadounidense 'Keni' Harrison por ocho centésimas. La actual campeona mundial, la suiza Ditaji Kambundji, no ha tenido un buen año.

Masai Russell, potencia y talento por arrobas / DIAMOND LEAGUE

La creadora de contenido y experta en redes sociales Masai Russell llevaba tiempo avisando en una prueba que debería subir la altura de las vallas (son demasiado bajas y permiten que atletas como ella, de 1,63 metros, las salten con facilidad). Tras acreditar 12.14 y 12.17, la actual campeona olímpica paró el crono en Zúrich en 12.09.

Otros 25 récords mundiales

La primera plusmarca que se mejoró en el viejo Letzigrund data de 1959, cuando el joven alemán federal Martin Lauer acreditó 13.2 en los 110 metros vallas y mejoró los 13.4 que tenía el estadounidense Jack Davis (cronometraje manual). Dos horas después, corrió los 200 vallas (ya no se disputa) en 22.5, una décima menos que el que poseía el estadounidense Glenn Davis.

El alemán Armin Harry corrió los 100 en 1960 en 10.0 (lo compartían cuatro atletas con 10.1), en 1969 el estadounidense Willy Davenport igualó el de 110 vallas con 13.2 (Earl McCullouch), el estadounidense Rod Milburn dejó el récord de las vallas altas en 13.1 en 1973, la soviética Faina Melnik batió su récord mundial de disco con 70,20 (69,90), el británico Sebastian Coe, presidente de World Athletics, corrió los 1.500 en 1979 en 3.32.03 (Filbert Bayi, 3:32.16) y la milla en 1981 en 3:48.53 (Steve Ovett, 3:48.8). Entre los dos últimos, la soviética Tatiana Kazankina mejoró el suyo de 1.500 con 3:52.47 (3:54.23).

Carl Lewis también hizo historia en el Letzigrund de Zúrich / INSTAGRAM

Todos estadounidenses, el emblemático exjugador de NHL, Renaldo Nehemiah batió su récord en 110 vallas con 12.93 en 1981 (13.00), Evelyn Ashford acreditó 10.79 en 100 en 1984 (Marlies Göhr, 10.76), Mary Decker-Slaney corrió la milla en 1985 en 4:16.71 (Maricica Puica, 4:17.44) y en 1988 'Harry' Butch Reynolds hizo 43.29 en 400 (Lee Evans, 43.86) y el 'hijo del viento' Carl Lewis igualó los 9.93 que tenía como plusmarca en 100 metros, compartida con Calvin Smith.

Roger Kingdom arrebató a Nehemiah el récord de las vallas altas en 1989 con 12.92 y el equipo masculino de Estados Unidos de 4x100 mejoró con 37.67 su antigua plusmarca (38.73). Los dos siguientes los batió el keniano Moses Kiptanui en 3.000 metros obstáculos, mejorando sus 8:02.74 con 8:02.08 en 1992 y acreditando unos históricos 7:59.18 en 1995. En esa misma Weltklasse, el mítico etíope Haile Gebrselassie corrió los 5.000 en 12:44.39 (Kiptanui, 12:55.30).

Yelena Isinbayeva, en Zúrich tres lustros atrás / EFE

La rusa Svetlana Masterkova corrió la milla en 4:14.79 en 1996 (Decker-Slaney, 4:12.56), el keniano Wilson Boit Kipketer mejoró el récord de Kiptanui en 3.000 m obstáculos por 11 centésimas en 1997 con 7:59.08 y ese mismo día el danés de origen keniano acreditó 1:41.24 y despojó a Coe de su récord de 800 (1:41.73). Otra vez Gebrselassie, en 1997 detuvo el crono en 12:41.86 y batió su propio registro universal.

Los dos últimos los lograron Asafa Powell y Yelena Isinbayeva. El jamaicano acreditó 9.77 en 100 metros en la remodelación en 2006 para igualar su propio récord, mientras que la rusa era la única hasta el jueves que había batido un récord en el nuevo estadio con 5,06 en pértiga, mejorando el suyo anterior por un centímetro. Aún sigue vigente.