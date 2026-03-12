El vòlei català viatja a Montpellier per gaudir d'una nit inoblidable de Champions
Una jornada de convivència i passió esportiva porta una expedició catalana al partit entre el Montpellier HSC VB i el CV Guaguas
El passat dimarts 10 de març, el vòlei català va viure una jornada molt especial amb el viatge d’una nombrosacomitiva a la ciutat francesa de Montpellier per presenciar el partit de tornada de la CEV Champions League entre el Montpellier HSC VB i el CV Guaguas. L’esdeveniment va servir com a escenari d’una iniciativa de la Federació Catalana de Voleibol destinada a apropar l’elit europea a la comunitat del vòlei català, així com per establir un nou conveni internacional amb el club de la ciutat francesa.
Un centenar de persones van formar part d’aquesta expedició catalana fins al Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas. Entre els assistents hi havia els jugadors del Programa d’Alt Rendiment de la Blume, que van aprofitar l’ocasió per viure de prop el gran nivell competitiu, compartir experiències i deixar-se inspirar per una jornada plena de passió esportiva.
Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Óscar Novillo, gerent, i altres membres de la junta directiva, que també es van desplaçar a Montpellier, van aprofitar l’expedició per reunir-se amb Jean-Charles Caylar, president del Montpellier HSC VB, i Jeanne Albiges, Team Manager, amb l’objectiu d’explorar possibles col•laboracions i establir vincles.
A més, els dirigents de la FCVb van gaudir d’una visita guiada per les instal•lacions esportives del club. Sobre la pista, el Montpellier HSC VB i el CV Guaguas van protagonitzar un duel d’alta exigència que va mantenir la graderia en suspens durant bona part del partit. Finalment, l’enfrontament es va tancar amb un ajustat 3-2 favorable a l’equip local.
Tot i la derrota, el CV Guaguas aconsegueix classificar-se per als quarts de final de la CEV Champions League. L’únic representant espanyol a la competició partia amb avantatge després del triomf aconseguit a l’anada (3-1) i en tenia prou amb sumar dos sets per assegurar-se el pas a la següent ronda. Un cop assolit aquest objectiu, el cinquè set va perdre part de la tensió competitiva, ja que el conjunt canari ja havia complert la seva missió: millorar el resultat aconseguit pel conjunt francès a Gran Canària.
Amb aquesta classificació, el Guaguas torna a situar-se entre els vuit millors equips d’Europa i repeteix la fita assolida la temporada 2023-24. Ara, però, el repte serà majúscul: als quarts de final els espera el poderós Sir Safety Perugia, vigent campió continental i mundial, en una eliminatòria que podria marcar un nou moment històric per al club canari.
Amb iniciatives com aquesta, la Federació Catalana de Voleibol reafirma el seu compromís amb el creixement i la projecció del vòlei català, promovent activitats que permetin a la seva gent sentir-se part activa de l’escena europea i reforçar el sentiment de comunitat dins d’aquest esport.
