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+Vòlei 3x10: Road to CESA

El +Vòlei tanca la seva tercera temporada explicant com es preparen les seleccions catalanes pel Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques a Lugo

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SPORT.es

Tanquem la tercera temporada del +Vòlei amb un programa especial, gravat a les instalacions de la Blume, on expliquem com preparen les seleccions infantil i cadet masculines i femenines el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques (CESA) que es disputarà a partir d'aquest dijous a Lugo.

Coneixerem al detall qui forma part dels equips i de l'staff i veurem com han treballat per arribar el millor possible a la cita. En parlarem amb els protagonistes i amb Maribel Zamora -presidenta de la Federació Catalana de Vòleibol- i Óscar Novillo -gerent-. A més, posarem en pràctica amb la Blanca Sánchez els consells que hem vist aquesta temporada al 'Vist a la Xarxa'. Tot, amb Helena Rigol com a presentadora a partir de les 18:00h d'aquest dimecres 24 de juny.

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