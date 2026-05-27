+Vòlei 3x09: Un nou projecte pel vòlei platja català
Aquest dimecres, a partir de les 20h, un nou programa del '+Vòlei', amb molta informació sobre el vòlei platja
Torna el +Vòlei, com sempre, l'últim dimecres del mes. En aquest programa de maig us portem un munt de contingut. Primer de tot farem un repàs a tota l’actualitat del vòlei Català i del vòlei platja. Continuarem coneixent un club, i aquesta vegada anem a casa del CEV L’Hospitalet que ha aconseguit el preuat ascens a Superlliga 2. Veurem com el club s’està organitzant per assolir aquesta fita.
Després passarem a l’entrevista on ens acompanyarà Oscar Novillo, gerent de la Federació, que ens explicarà el nou projecte ARC de Vòlei Platja que es posarà en marxa de cara a la temporada vinent. Per acabar i com sempre, farem un repàs al més viral a la xarxa amb la Blanca.
